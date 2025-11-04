ETV Bharat / sports

'മെസ്സി എന്നെക്കാൾ മികച്ചതാണോ? ഞാന്‍ ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല'; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പിയേഴ്‌സ് മോർ​ഗന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ വാക്കുകൾ.

RONALDO VS MESSI
RONALDO VS MESSI (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ർജന്‍റീനിയന്‍ ഇതിഹാസം ലയണല്‍ മെസ്സി എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലായെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ഫോർവേഡ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ താൻ മെസ്സിക്ക് പിന്നിലാണെന്ന വാദങ്ങളെ താരം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പിയേഴ്‌സ് മോർ​ഗന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ വാക്കുകൾ. മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം വെയ്ൻ റൂണിയുടെ വാക്കുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോർ​ഗന്‍റെ ചോദ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മെസ്സി മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'റൊണാൾഡോയോട് റൂണിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവില്ല, പക്ഷേ മികച്ച താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മെസ്സി എന്നാണ് ഉത്തരം, എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടി ലളിതമായിരുന്നു: "മെസ്സി എന്നെക്കാൾ മികച്ചതാണോ? ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വിനയാന്വിതനാകാൻ താൽപ്പര്യമില്ല-ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം 2026ല്‍ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിരമിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഫുട്ബോളിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് നേടാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അഞ്ച് തവണ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത റൊണാള്‍ഡോയ്‌ക്ക് ഇതുവരെ ട്രോഫി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവസാന അവസരമായിരിക്കുമിത്. പോർച്ചുഗൽ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, 2027 വരെ സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് അല്‍ നസ്‌റുമായി സൂപ്പര്‍ താരത്തിന് കരാറുണ്ട്.

കരിയറില്‍ 1,000 ഗോളുകള്‍ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന റൊണാൾഡോയ്‌ക്ക് 950 ഗോളുകളായി. 891 ഗോളുകള്‍ നേടി മെസ്സിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 890 ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനാണ് മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ 1,220 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചപ്പോള്‍ മെസ്സി 1,131 മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രമേ കളിച്ചുള്ളൂ. റയല്‍ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ (450)ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളടിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനായി 145ഉം യുവന്റസിനായി 101ഉം അല്‍ നസ്‌റിനായി 106ഉം ഗോളുകള്‍ നേടി. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിനായി 143 തവണയും താരം വലകുലുക്കി.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കരിയര്‍ ഗോളുകള്‍

  • ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ - 950
  • ലയണല്‍ മെസ്സി - 891
  • പെലെ - 762
  • റൊമാരിയോ - 756
  • ഫെറന്‍ക് പുസ്‌കസ് - 725.

റൊണാള്‍ഡോയുടെ കരിയര്‍ ഗോളുകള്‍

  • സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് സിപി - 5
  • മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് - 145
  • റയല്‍ മാഡ്രിഡ് - 450
  • യുവന്‍റസ് - 101
  • അല്‍ നസ്ര്‍ - 106
  • പോര്‍ച്ചുഗല്‍ - 143
  1. Also Read: ഇരട്ട ഗോളടിച്ച് ഒബിയെറ്റ: സൂപ്പർ കപ്പില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് രണ്ടാം ജയം; ഡല്‍ഹിയെ 3-0ന് വീഴ്‌ത്തി
  2. Also Read:'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..
  3. Also Read:ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കീശ നിറയും..! ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഒരു ടീമിനും ലഭിക്കാത്ത റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക

TAGGED:

GOAT DEBATE
GOAT CONTROVERSY
MESSI COMPARISON
RONALDO VS MESSI
CRISTIANO RONALDO INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.