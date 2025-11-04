'മെസ്സി എന്നെക്കാൾ മികച്ചതാണോ? ഞാന് ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല'; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പിയേഴ്സ് മോർഗന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ വാക്കുകൾ.
അർജന്റീനിയന് ഇതിഹാസം ലയണല് മെസ്സി എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലായെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ഫോർവേഡ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ താൻ മെസ്സിക്ക് പിന്നിലാണെന്ന വാദങ്ങളെ താരം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പിയേഴ്സ് മോർഗന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ വാക്കുകൾ. മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം വെയ്ൻ റൂണിയുടെ വാക്കുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോർഗന്റെ ചോദ്യം.
മെസ്സി മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'റൊണാൾഡോയോട് റൂണിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവില്ല, പക്ഷേ മികച്ച താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മെസ്സി എന്നാണ് ഉത്തരം, എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ലളിതമായിരുന്നു: "മെസ്സി എന്നെക്കാൾ മികച്ചതാണോ? ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വിനയാന്വിതനാകാൻ താൽപ്പര്യമില്ല-ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വ്യക്തമാക്കി.
No filters. No scripts. Just us.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025
Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA
അതേസമയം 2026ല് നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് നിന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിരമിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഫുട്ബോളിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് നേടാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അഞ്ച് തവണ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് ഇതുവരെ ട്രോഫി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന അവസരമായിരിക്കുമിത്. പോർച്ചുഗൽ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്റിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, 2027 വരെ സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് അല് നസ്റുമായി സൂപ്പര് താരത്തിന് കരാറുണ്ട്.
കരിയറില് 1,000 ഗോളുകള് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 950 ഗോളുകളായി. 891 ഗോളുകള് നേടി മെസ്സിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 890 ഗോളുകള് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനാണ് മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ 1,220 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചപ്പോള് മെസ്സി 1,131 മത്സരങ്ങള് മാത്രമേ കളിച്ചുള്ളൂ. റയല് മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ (450)ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോളടിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡിനായി 145ഉം യുവന്റസിനായി 101ഉം അല് നസ്റിനായി 106ഉം ഗോളുകള് നേടി. പോര്ച്ചുഗല് ദേശീയ ടീമിനായി 143 തവണയും താരം വലകുലുക്കി.
🚨🗣️ Cristiano Ronaldo: " messi is better than me? i don't agree. i don't want to be humble..." pic.twitter.com/E0ydJ0yfuP— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025
ഏറ്റവും കൂടുതല് കരിയര് ഗോളുകള്
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ - 950
- ലയണല് മെസ്സി - 891
- പെലെ - 762
- റൊമാരിയോ - 756
- ഫെറന്ക് പുസ്കസ് - 725.
റൊണാള്ഡോയുടെ കരിയര് ഗോളുകള്
- സ്പോര്ട്ടിങ് സിപി - 5
- മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡ് - 145
- റയല് മാഡ്രിഡ് - 450
- യുവന്റസ് - 101
- അല് നസ്ര് - 106
- പോര്ച്ചുഗല് - 143
