'പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയാണ് കളി!' സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ റൊണാൾഡോയുടെ മാസ്സ് മറുപടി!
മെസ്സിയും ഹാലണ്ടും ഗോളടിച്ചപ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ, പോർച്ചുഗലിനെ പൂട്ടി കോംഗോ പ്രതിരോധം.
Published : June 18, 2026 at 1:04 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വീണ്ടും റെക്കോര്ഡ് ബുക്കില് ഇടം നേടി. എന്നാൽ, കളിക്കളത്തിലെ താരത്തിന്റെ പ്രകടനം ആരാധകരെയും ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ നിരാശപ്പെടുത്തി. റൊണാൾഡോയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ലയണൽ മെസ്സി ഹാട്രിക്കോടെയും, യുവതാരങ്ങളായ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, എർലിംഗ് ഹാലണ്ട് എന്നിവർ ഗോളുകളോടെയും ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, 41-കാരനായ പോർച്ചുഗൽ നായകന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനായില്ല. കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെ ദുർബലരായ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ 1-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് സമനിലയിൽ തളച്ചത്.
ആറാം ടൂർണമെന്റിലെ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യം പാളി
വലിയ ഭാരവുമായാണ് റൊണാൾഡോ മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ച പുരുഷ താരമെന്ന മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ താരം, ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഔട്ട്ഫീൽഡ് താരമെന്ന കാനഡയുടെ അതിബ ഹച്ചിൻസണിന്റെ റെക്കോർഡും തിരുത്തി കുറിച്ചു.
എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന സുവർണ്ണ റെക്കോർഡ് മാത്രം താരത്തിന് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് രണ്ട് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അവ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല:
- 68-ാം മിനിറ്റ്: ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ ലഭിച്ച മികച്ചൊരു അവസരം പോസ്റ്റിന് വലതുവശത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി.
- 73-ാം മിനിറ്റ്: തൊടുത്ത മറ്റൊരു ഷോട്ടും ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോയതോടെ റൊണാൾഡോ മൈതാനത്ത് കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളോട് മൗനം, ആരാധകർക്ക് വാഗ്ദാനം
മത്സരശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കാൻ റൊണാൾഡോ തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ ടീമിനും ആരാധകർക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. 'ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച തുടക്കമല്ല ഇത്, എന്നാൽ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. തലയുയർത്തി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം," റൊണാൾഡോ കുറിച്ചു.
Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026
വിമർശനങ്ങളുമായി എതിരാളികൾ, പിന്തുണയുമായി കോച്ച്
പ്രായം തളർത്തുന്ന റൊണാൾഡോയുടെ കളിയിൽ മുൻപത്തെപ്പോലെയുള്ള വേഗതയോ ആക്രമണമോ ഇല്ലെന്ന് എതിരാളികൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കോംഗോയുടെ 20-കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡർ എൻഗാലായേൽ മുകാവു മത്സരശേഷം രംഗത്തെത്തി: "റൊണാൾഡോ പഴയതുപോലെയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഓടുന്നത് കുറവാണ്, അധ്വാനവും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തടയുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡിഫൻസിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു, അവർ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തു."
വരാനിരിക്കുന്ന ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കൊളംബിയ എന്നിവർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ റൊണാൾഡോയെ ആദ്യ ഇലവനിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോർച്ചുഗൽ കോച്ച് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് തന്റെ ക്യാപ്റ്റനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു.
"ഗോളുകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ സ്കോററെ പുറത്തിരുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ബോക്സിനുള്ളിലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പരിചയസമ്പത്തും ഡിഫൻഡർമാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവും ടീമിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങൾ റൊണാൾഡോയെ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത നോക്കിയാണ് ടീമിലെടുക്കുന്നത്," മാർട്ടിനെസ് വ്യക്തമാക്കി.
അവസാന പോരാട്ടം
അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ 229 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ റൊണാൾഡോയുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പാണിത്. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയ, നിലവിൽ സൗദി ക്ലബ്ബ് അൽ-നസറിന്റെ താരമായ റൊണാൾഡോയുടെ ട്രോഫി ഷെൽഫിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ലോകകപ്പ് കിരീടം മാത്രമാണ്. 2006-ൽ സെമിഫൈനലിൽ എത്തിയതാണ് ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനൊപ്പമുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി തന്റെ ടീമിനെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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