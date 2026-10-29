കന്നി 'ബോട്ട്' പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി സിആർ7; ചരിത്രപ്പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിയെ മറികടന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ!
എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബലോൻ ദ് ഓർ (ബോട്ട്) വോട്ടെടുപ്പില് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആരാധകർ.
Published : October 29, 2026 at 2:02 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ബാലൺ ഡി ഓർ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള കന്നി ബാലൺ ഡി ഓർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം (B.O.A.T.) ഫാൻ വോട്ടെടുപ്പിൽ ലയണൽ മെസ്സിയെ മറികടന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒന്നാമത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ കാഴ്ചവെച്ച 2008-ലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ്, 2012-ൽ മെസ്സി കുറിച്ച റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ആരാധകർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം 42 ഗോളുകൾ നേടുകയും പ്രീമിയർ ലീഗ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ ടീമിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത 2008-ലെ സീസണാണ് റൊണാൾഡോയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. മെസ്സിയുടെ 2012-ലെ പ്രകടനം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, റൊണാൾഡോയുടെ 2017-ലെ പ്രകടനം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.
ആരാധകർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച 10 സ്ഥാനങ്ങളും ഈ രണ്ട് സൂപ്പര് താരങ്ങള് തന്നെയാണ് പങ്കിട്ടത്. പട്ടികയിലെ 5 സ്ഥാനങ്ങൾ റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ബാക്കി 5 സ്ഥാനങ്ങൾ മെസ്സിയും നേടി. റൊണാൾഡോയുടെ 2008, 2017, 2016, 2014, 2013 വർഷങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. മെസ്സിയുടെ 2012, 2023, 2015, 2011, 2009 വർഷങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങളും ആദ്യ പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
🚨✨ OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. 🌕 https://t.co/gr3nYytkiu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026
റൊണാൾഡോ ആദ്യമായി ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ 2008 സീസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നാണ്. ആ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാത്രം 31 ഗോളുകൾ നേടി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയ താരം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ലീഗ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തു. മോസ്കോയിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലും റൊണാൾഡോ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഈ പ്രകടനമാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 2008- തന്റെ ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിക്കൊടുത്തത്. പിന്നീട് 2013, 2014, 2016, 2017 വർഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഈ പുരസ്കാരം നേടി.
മറുഭാഗത്ത്, ബാഴ്സലോണയ്ക്കായി ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 91 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ മെസ്സിയുടെ 2012-ലെ പ്രകടനം ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു. കരിയറിൽ റെക്കോർഡ് എട്ട് ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങൾ മെസ്സി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ രണ്ടാമത് എത്താനേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
ബോട്ട് ടോപ്പ് 10 റാങ്കിങ്
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ – 2008
- ലയണൽ മെസ്സി – 2012
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ – 2017
- ലയണൽ മെസ്സി – 2023
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ – 2016
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ – 2014
- ലയണൽ മെസ്സി – 2015
- ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ – 2013
- ലയണൽ മെസ്സി – 2011
- ലയണൽ മെസ്സി – 2009
എന്താണ് ബോട്ട് പുരസ്കാരം
ബാലൺ ഡി ഓറിന്റെ 70-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബോട്ട് (Ballon d’Or of All Time) വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ പുരസ്കാരം കുറഞ്ഞത് രണ്ടുതവണയെങ്കിലും നേടിയിട്ടുള്ള 10 ഇതിഹാസ താരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച ബാലൺ ഡി ഓർ സീസൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. ജോഹാൻ ക്രൈഫ്, മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി, മാർക്കോ വാൻ ബാസ്റ്റൻ, ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻബോവർ, ആൽഫ്രെഡോ ഡി സ്റ്റെഫാനോ, കെവിൻ കീഗൻ, കാൾ-ഹൈൻസ് റുമെനിഗ്ഗെ, റൊണാൾഡോ നസാരിയോ എന്നിവരായിരുന്നു പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പ്രമുഖർ.
ഒരു താരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കരിയറിലെയും മികവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തെയാണ് ആരാധകർ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിനാൽ, ആരാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരം എന്ന തർക്കത്തിനുള്ള ഔദ്യോഗിക മറുപടിയല്ല ഇത്, മറിച്ച് റൊണാൾഡോയുടെ 2008-ലെ പ്രകടനത്തിന് ആരാധകർ നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയുടെ അംഗീകാരമാണ്.
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