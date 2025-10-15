ETV Bharat / sports

മെസ്സിക്ക് മുന്‍പേ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇന്ത്യയില്‍; അടുത്തയാഴ്‌ച ഗോവയ്‌ക്കെതിരെ അല്‍ നസ്‌റിനായി കളത്തില്‍.!

ഗോവയിലെ ഫറ്റോര്‍ഡ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മല്‍സരം അരങ്ങേറുക.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo May Travel to India for Al Nassr vs FC Goa Clash (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
തിഹാസ താരം ലയണല്‍ മെസ്സി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതിന് മുന്‍പേ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും രാജ്യത്ത് പന്തുതട്ടാനെത്തും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അല്‍ നസ്‌റും എഫ്‌സി ഗോവയും തമ്മിലുള്ള മല്‍സരം ഒക്ടോബര്‍ 22 ന് ആണ്. എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ടു ഗ്രൂപ്പ്-സ്റ്റേജ് പോരാട്ടമാണിത്. ഗോവയിലെ ഫറ്റോര്‍ഡ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മല്‍സരം അരങ്ങേറുക. റൊണാൾഡോ ഒക്ടോബർ 19 അല്ലെങ്കിൽ 20 ഓടെ ഗോവയിൽ എത്തുമെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഔദ്യേഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.

ഒക്ടോബർ 18 ന് സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ ഫത്തേയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷമാകും ടീം ഗോവയിലേക്ക് പറക്കുക. സാദിയോ മാനെ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളും അല്‍ നസ്‌റിനൊപ്പമെത്തിയേക്കും. റൊണാൾഡോയുടെ ഗോവാ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. 'എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് റൊണാൾഡോ.

ഗോവ സന്ദർശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ഫുട്ബോൾ തലസ്ഥാനത്തിനും വലിയ അഭിമാന നിമിഷമായിരിക്കുമെന്ന് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. റൊണാൾഡോയുടെ സാന്നിധ്യം ആയിരക്കണക്കിന് യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും ഗോവയെ ആഗോള സ്‌പോർട്‌സ് ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഫുട്ബോളില്‍ ജീവിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗോവക്കാര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനം വലിയ ആഘോഷമായിരിക്കും- ഗോവയില്‍ ജിഎഫ്എ അവാര്‍ഡ് നൈറ്റില്‍ സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

'എഫ്‌സി ഗോവയ്ക്കിത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന നിമിഷമാണെന്ന് ക്ലബ് സിഇഒ രവി പുസ്‌കൂർ നേരത്തെ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എപിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽ-നാസറിനും റൊണാൾഡോയ്ക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർ പവർ: റൊണാൾഡോ മാത്രമല്ല

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കൂടാതെ അൽ നസറില്‍ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളുണ്ട്. മുൻ ലിവർപൂൾ ഫോർവേഡ് സാദിയോ മാനെ, പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ജോവോ ഫെലിക്‌സ്, പുതിയ റിക്രൂട്ട് കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ, സ്‌പാനിഷ് ഡിഫൻഡർ ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ് , ക്രൊയേഷ്യൻ പ്ലേമേക്കർ മാർസെലോ ബ്രോസോവിച്ച് , ബ്രസീലിയൻ ഗോൾകീപ്പർ ബെന്‍റോ , ആഞ്ചലോ ഗബ്രിയേൽ എന്നിവരും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മെസ്സി ഇന്ത്യയിലേക്ക്

അതേസമയം മെസ്സിപ്പട നവംബറിൽ കളിക്കാനെത്തും. 17ന് കൊച്ചി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയാണ് സൗഹൃദ മത്സരം. പിന്നാലെ ഡിസംബറില്‍ 'ഗോട്ട് ടൂർ ടു ഇന്ത്യ 2025'യും നടക്കും. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ട് തവണയാണ് മെസ്സി ഇന്ത്യയിലെത്തുക. റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ലൂയിസ് സുവാരസും മെസ്സിക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് സംഘാടകൻ സതാദ്രു ദത്ത അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 13ന് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഗോട്ട് ടൂറിന് തുടക്കമാകുക. അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിപാടികൾക്കു ശേഷം 15ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മെസ്സി സന്ദർശിക്കും.

