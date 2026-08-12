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ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിവാഹിതനായി; ദീർഘകാല പങ്കാളി ജോർജിന റോഡ്രിഗസിന് മോതിരം അണിയിച്ചു

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ജോർജിന റോഡ്രിഗസും വിവാഹിതരായി.

Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo Marries Longtime Partner Georgina Rodriguez (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 7:05 AM IST

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ലിസ്ബൺ: ഇതിഹാസ ഫുട്ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ജോർജിന റോഡ്രിഗസും വിവാഹിതരായി. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനുമാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. പോർച്ചുഗലിൽ വെച്ച് നടന്ന അതീവ രഹസ്യമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹിതരായത്. തങ്ങളുടെ വിവാഹമോതിരങ്ങളുടെ ലളിതമായ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരും ഈ സന്തോഷവാർത്ത ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

പോർച്ചുഗലിലെ കാസ്കൈസിൽ വെച്ച് നടന്ന സിവിൽ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരുടെയും അഞ്ച് മക്കളും പങ്കെടുത്തു. 41 കാരനായ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും 32 കാരിയായ സ്‌പാനിഷ് മോഡൽ ജോർജിനയും വിവാഹമോതിരം ധരിച്ച കൈകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതോടെ ആരാധകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി. പ്രമുഖ ഇറ്റാലിയൻ കായിക മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഫബ്രിസിയോ റൊമാനോയും ഈ വിവാഹ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Cristiano Ronaldo ,Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo ,Georgina Rodriguez (GETTY)

ആരാധകരെ വട്ടംചുറ്റിച്ച വിവാഹ വാർത്തകൾ

യഥാർത്ഥ വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റൊണാൾഡോയുടെ ജന്മനാടായ മഡീരയിലെ ഫഞ്ചാൽ കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടക്കുമെന്ന തരത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. സൂപ്പർതാരത്തെയും പങ്കാളിയെയും ഒരുനോക്ക് കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരാണ് കത്തീഡ്രലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയ വധു ജോർജിന ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഫാബിയോ എന്ന വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എത്തിയ നിക്കോൾ എന്ന യുവതിയായിരുന്നു. ഈ അബദ്ധം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വലിയ ചർച്ചയായപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ഇമോജികളുമായി റൊണാൾഡോയും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആഴ്ചാവസാനം വിവാഹം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് റൊണാൾഡോയുടെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Cristiano shared a picture of their wedding bands
Cristiano shared a picture of their wedding bands (Instagram/cristiano)

ഗുച്ചി സ്റ്റോറിലെ കണ്ടുമുട്ടൽ മുതൽ വിവാഹം വരെ

2016-ൽ ജോർജിന ഒരു ഗുച്ചി സ്റ്റോറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് 2017 ജനുവരിയിൽ സൂറിച്ചിൽ നടന്ന ബെസ്റ്റ് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ അവാർഡ്‌സ് വേദിയിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് റെഡ് കാർപെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും തങ്ങളുടെ ബന്ധം പരസ്യമാക്കിയതും.

ജോർജിനയുടെ 'ഐ ആം ജോർജിന' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് സീരീസിൽ തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് റൊണാൾഡോ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഈ ബന്ധം ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാകുമെന്നോ താൻ ജോർജിനയുമായി പ്രണയത്തിലാകുമെന്നോ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ പിന്നീട് അവളാണ് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Cristiano Ronaldo ,Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo ,Georgina Rodriguez (AFP)

അഞ്ച് മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ

വിവാഹത്തിന് കൃത്യം ഒരു വർഷം മുൻപ്, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 11-നാണ് ഇരുവരും വിവാഹനിശ്ചയ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. അന്ന് തന്‍ഖെ വിവാഹനിശ്ചയ മോതിരത്തിന്‍റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് "ഈ ജന്മത്തിലും എന്‍റെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു" എന്ന് ജോർജിന കുറിച്ചിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ, ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ ഇവ മരിയ, മാറ്റിയോ എന്നിവരെക്കൂടാതെ അലാന, ബെല്ല എന്നീ രണ്ട് പെൺമക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം. 2022-ൽ ബെല്ലയുടെ ഇരട്ടസഹോദരനായ എയ്ഞ്ചൽ പ്രസവവിവരത്തെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത് ഈ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു. ആ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നായിരിക്കുന്നത്.

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