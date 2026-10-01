കളി മാറ്റാൻ നോക്കിയ കോച്ചിന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വക 'റെഡ് കാർഡ്'; നേഷൻസ് ലീഗ് ക്യാമ്പ് വിട്ട് താരം!
'സത്യം ഞാൻ യഥാസമയം വെളിപ്പെടുത്തും': നേഷൻസ് ലീഗ് ക്യാമ്പ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ.
Published : October 1, 2026 at 10:35 AM IST
കോപ്പൻഹേഗൻ: നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനെതിരായ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പോർച്ചുഗൽ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് വിട്ട സംഭവത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. തന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായ സമയത്ത് താൻ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട സന്ദേശത്തിൽ ടീമിനും സഹതാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വിജയാശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.
പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ പ്രോൻസയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കും ദേശീയ ടീം കോച്ച് ജോർജ്ജ് ജീസസിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനും തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റൊണാൾഡോ കോപ്പൻഹേഗനിലെ ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. താൻ എക്കാലവും ജീവശ്വാസമായി കണ്ട പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോർച്ചുഗലിലെ ജനങ്ങളോട് കൃത്യമായി തുറന്നുപറയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ താരം, നിലവിൽ ടീമിലുള്ള എല്ലാ സഹതാരങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ നല്ലതുവരട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനമല്ലെങ്കിലും കരിയറിലെ ഒരു വിടവാങ്ങലിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.
🚨💣 BREAKING: Cristiano Ronaldo announces he has LEFT PORTUGAL NATIONAL TEAM CAMP. 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026
“After the National Team coach’s press conference, and following a conversation with the President of the Portuguese Football Federation, I have decided to leave the National Team training… pic.twitter.com/bi02uxDRnE
പരിശീലകനുമായുള്ള വിയോജിപ്പും തർക്കവും
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പോർച്ചുഗൽ ടീമിനുള്ളിൽ റൊണാൾഡോ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നോർവേയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറക്കാമെന്ന് കോച്ച് ജീസസ് ആദ്യം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് താരത്തിന് അവസരം നൽകിയില്ല. ഇതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്ന റൊണാൾഡോ തിങ്കൾ, ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളിൽ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങാതെ ജിമ്മിലാണ് സമയം ചിലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ താരത്തിന് യാതൊരുവിധ പരിക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026
A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS
ബുധനാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ കോച്ച് ജീസസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താനാണ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനെന്നും ഡെന്മാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിലും റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് താരത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയതായും കോച്ച് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ സഹതാരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഫെഡറേഷന്റെ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ റൊണാൾഡോ ടീമിന്റെ ബേസ് വിട്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ട വിവരം പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ
പോർച്ചുഗലിനായി 234 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടി ലോക റെക്കോർഡിട്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മടക്കം ആരാധകരെ വലിയ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ 2026 തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കരിയറിലെ അവസാന വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ താരം ഔദ്യോഗികമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആരാധകര് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് റൊണാൾഡോയുടെ അടുത്ത പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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