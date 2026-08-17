അവസാന അങ്കത്തിന് സിആർ7; ഈ സീസണോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ബൂട്ടഴിച്ചേക്കും!
'ഇത് മിക്കവാറും എന്റെ അവസാന വർഷം'; വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ.
Published : August 17, 2026 at 2:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോക ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഒരു ഇതിഹാസ യുഗം അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. പോർച്ചുഗൽ നായകനും അൽ നസർ താരവുമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നടപ്പുസീസൺ തന്റെ കളിജീവിതത്തിലെ 'മിക്കവാറും അവസാനത്തെ വർഷം' ആയിരിക്കുമെന്ന് 41-കാരനായ താരം വോഗ് മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞു. വരും തലമുറകൾക്കായി ഒരു മികച്ച പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കളം വിടാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ അൽ നസറുമായി 2027 ജൂൺ വരെ കരാറുള്ള റൊണാൾഡോ, ഇതിനുമുമ്പും വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു സമയപരിധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പുറത്തുവന്ന അഭിമുഖത്തിൽ കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടി കളിക്കുമെന്നും 2026 ലോകകപ്പായിരിക്കും തന്റെ അവസാന ടൂർണമെന്റെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനോട് തോറ്റ് പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായെങ്കിലും ടൂർണമെന്റില് മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU
ഫുട്ബോളിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം
കളിക്കളത്തിന് ശേഷമുള്ള തന്റെ ഭാവി കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. 'ഫുട്ബോൾ കരിയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ശൂന്യത നികത്താൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കണം, കൂടുതൽ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പാഡൽ (Padel) ടെന്നീസ് കളിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്തത്, അത് ഇനി ആസ്വദിക്കണം,' റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.
വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പുതിയ തുടക്കം
പോർച്ചുഗലിലെ കാസ്കൈസിൽ വെച്ച് തന്റെ പങ്കാളി ജോർജ്ജീന റോഡ്രിഗസുമായി വിവാഹിതനാകുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റൊണാൾഡോ ഈ അഭിമുഖം നൽകിയത്. കരിയറിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് താരം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്.
🚨 CRISTIANO RONALDO HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT— Preeti (@MadridPreeti) August 16, 2026
" i think this is probably my last year of football, and i want to leave a spectacular legacy. i want to have more fun, travel more. because, after all, it’s been 25 years with a lot of sacrifice"
is this the end? 🤯 pic.twitter.com/VwfNAoUFeZ
വിസ്മയകരമായ കരിയർ
റൊണാൾഡോ വിരമിക്കുമ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സ്പോർട്ടിംഗ് സി.പിയിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, റിയൽ മാഡ്രിഡ്, യുവന്റസ് എന്നീ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിച്ച ശേഷമാണ് 2023 ജനുവരിയിൽ താരം അൽ നസറിലെത്തുന്നത്. ഇതിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡിൽ ചിലവഴിച്ച 9 വർഷങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വിജയകരം. ക്ലബ്ബിനായി 438 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 450 ഗോളുകൾ നേടി റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹം മാറിയത്. അഞ്ച് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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