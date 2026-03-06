ETV Bharat / sports

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മാഡ്രിഡിൽ! പോർച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ പരിക്ക് സങ്കീർണ്ണമെന്ന് പരിശീലകൻ

മാഡ്രിഡിലേക്ക് പറന്ന് റൊണാൾഡോ. ആരാധകരെ മുൾമുനയിലാക്കി സൂപ്പർതാരത്തിന്‍റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ കിരീടപോരാട്ടം മുറുകുന്നതിനിടെ അൽ-നസർ ക്ലബ്ബിനും ആരാധകർക്കും ഒരുപോലെ ആശങ്ക നൽകുന്ന വാർത്ത പുറത്ത്. സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, വിദഗ്‌ദ ചികിത്സയ്ക്കായി താരം സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. ആദ്യം കരുതിയതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ് താരത്തിന്‍റെ ഹാംസ്ട്രിംഗ് ഇഞ്ചുറിയെന്ന് അൽ-നസർ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി

കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ അൽ-ഫെയ്ഹയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് 41-കാരനായ പോർച്ചുഗൽ നായകന് പരിക്കേറ്റത്. മത്സരത്തിൽ അൽ-നസർ 3-1 ന് വിജയിച്ചെങ്കിലും ആരാധകർക്ക് നിരാശ നൽകുന്നതായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ പിന്മാറ്റം. കളിയിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലതു കാലിലെ പേശികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട താരത്തെ മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമികമായി പരിക്ക് നിസ്സാരമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും വിശദമായ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ റൊണാൾഡോയുടെ സ്വകാര്യ വിമാനം മാഡ്രിഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്‌തതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇത് ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസിന്‍റെ വാക്കുകൾ.

"പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പരിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഗുരുതരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലേക്ക് തിരിക്കും. പരിക്കേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ചികിത്സ തേടുന്നത് പോലെ, റൊണാൾഡോയും തന്‍റെ പേഴ്സണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്‍റെ കീഴിൽ മാഡ്രിഡിൽ ചികിത്സ തുടരും. അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ച് ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ജെസ്യൂസ് പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം താരം ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി മൈതാനത്തിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും 2026 ലോകകപ്പിലെ താരത്തിന്‍റെ പങ്കാളിത്തത്തെ ഈ പരിക്ക് ബാധിക്കില്ലെന്നത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ-അഹ്ലി, അൽ-ഹിലാൽ എന്നീ ടീമുകളെ പിന്നിലാക്കി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അൽ-നസർ. കിരീടപ്പോരാട്ടം അതിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നായകന്‍റെ അഭാവം ടീമിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

തന്‍റെ വ്യക്തിഗത മെഡിക്കൽ ടീമിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റൊണാൾഡോ എത്രയും വേഗം പഴയ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ക്ലബ്ബ് മാനേജ്‌മെന്‍റും ആരാധകരും.

Also Read: ലോകകപ്പ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെൻ്റ്: പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജു; ബുംറ പുറത്ത്

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO
RONALDO AL NASSR INJURY NEWS
CR7 HAMSTRING INJURY
AL NASSR NEWS TODAY
CRISTIANO RONALDO INJURY UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.