മെസ്സിയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മുഖം തിരിച്ചു; മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ അവഗണിച്ച റൊണാൾഡോയുടെ വീഡിയോ വൈറൽ
മെസ്സി ചോദ്യങ്ങളിൽ കലിപ്പായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ; ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത പോർച്ചുഗൽ വിജയത്തിലും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.
Published : June 24, 2026 at 9:32 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് കെ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ വൻ വിജയം നേടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനാകാതിരുന്ന വിമർശകർക്ക് ഇരട്ട ഗോളുകളോടെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മറുപടി നൽകിയത്. കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. നിലവിലെ ലോകകപ്പിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗോളുകളുമായി മെസ്സി മുന്നേറുമ്പോൾ, റൊണാൾഡോ തന്റെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് ഗോളടി തുടങ്ങിയത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അവഗണിച്ച് റൊണാൾഡോ
മത്സരത്തിന് ശേഷം മിക്സഡ് സോണിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട റൊണാൾഡോയോട് മെസ്സിയുമായുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തനിക്ക് വളരെ 'കടുത്തതായിരുന്നു' എന്നും ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതുപോലെ തോന്നിയെന്നും റൊണാൾഡോ തുറന്നുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലയണൽ മെസ്സിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ താരം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. മെസ്സിയുടെ രണ്ട് ഗോളുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ പാതിവഴിയിൽ അവഗണിച്ച്, തല തിരിച്ച് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് റൊണാൾഡോ കടന്നു. ഈ വീഡിയോ നിലവിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്.
Cristiano Ronaldo avoided talking about Lionel Messi when asked about him during the post-match press conference. pic.twitter.com/JCmYdxM0g2— Bolavip US (@bolavipus) June 23, 2026
ചോദ്യങ്ങളിലെ തമാശയും അതൃപ്തിയും
മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെയെന്ന് ആരായുന്ന റിപ്പോർട്ടറോട്, "അത് ചോദ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി നൽകില്ല" എന്ന് റൊണാൾഡോ തമാശയായി പ്രതികരിച്ചു. പിന്നീട് ടൂർണമെന്റിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയുമായി ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഇതിന് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ ചോദ്യത്തിൽ വലിയ യുക്തിയുമില്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്ന് നടന്നാൽ അത് മികച്ചതായിരിക്കും" എന്ന് റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. മിക്സഡ് സോണിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപും മെസ്സിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസ് താരം കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
🚨 Journalist: " leo messi scored a hattrick..."— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 24, 2026
🚨 cristiano ronaldo: "i couldn't care less about the others...
mbappé also scored..." pic.twitter.com/UScBZRTCvs
ടൂർണമെന്റിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച വിജയം നേടി ഇതിനകം തന്നെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള പോർച്ചുഗലിന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ യോഗ്യത പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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