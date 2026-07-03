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കിരീടം നേടാതെ അടങ്ങില്ല; വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

'ഞാൻ എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല'; വിരമിക്കൽ വാർത്തകളിൽ പ്രതികരിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 6:30 PM IST

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ടൊറന്‍റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ തന്‍റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരായ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങളെയാണ് താരം തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ഫോക്‌സ് സ്പോർട്‌സ് ആണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.

താൻ ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എന്നും റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല, ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കില്ല, ലോകകപ്പിന് ശേഷം വ്യക്തമാക്കാം," 41 കാരനായ ഇതിഹാസ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (AP)

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി റൊണാൾഡോ

മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി. 41 വയസ്സും 147 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിൽ എത്തിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പാണിത്. കൂടാതെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ താരത്തിന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ 67-ാം മിനിറ്റിൽ വാർ (VAR) റിവ്യൂവിലൂടെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചാണ് റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിന് സമനില സമ്മാനിച്ചത്. മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ മത്സരത്തിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്‌കാരവും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (AP)

നാടകീയ വിജയവുമായി പോർച്ചുഗൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക്

ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് പോർച്ചുഗൽ ക്രൊയേഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവാൻ പെരിസിച്ചിന്‍റെ ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ഈ ഗോളോടെ പെരിസിച്ച് ക്രൊയേഷ്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറി. എന്നാൽ റൊണാൾഡോയുടെ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ ഒപ്പമെത്തി.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (A[)

തുടർന്ന് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗോൺസാലോ റാമോസ് നേടിയ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ നാടകീയ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകൾ ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് വിധിച്ച് റെഫറി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തോൽവിയോടെ ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്‍റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിനും അവസാനമായി. ജൂലൈ 6-ന് ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ആണ് പോർച്ചുഗലിന്‍റെ എതിരാളികൾ.

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TAGGED:

FIFA 2026
RONALDO PORTUGAL FUTURE
PORTUGAL VS CROATIA
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