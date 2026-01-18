ETV Bharat / sports

മെസിയേക്കാള്‍ ഇരട്ടി...! ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകര്‍

കളിക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും റൊണാൾഡോ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്.

CRISTIANO HIGHEST PAID ATHLETE FOOTBALL PLAYER SPORTS NEWS MESSI
Cristiano Ronaldo (X account Cristiano Ronaldo)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. കളിക്കളത്തിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെ കായിക പ്രേമികളുടെ മനം കവർന്ന റൊണാൾഡോ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകരുടെ ഇഷ്‌ട താരം കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ആവേശവും ഊർജ്ജവുമാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൻ. കളിക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും റൊണാൾഡോ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്.

സ്പോർട്‌സ് മീഡിയ വെബ്സൈറ്റായ സ്പോർട്ടിക്കോ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2025-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ അത്‌ലറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. 194 മില്യൺ അതായത് ഏകദേശം 2350 കോടി രൂപയാണ് റൊണാൾഡോ പ്രതിഫലമായി കൈപ്പറ്റിയത്.

അർജൻ്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി പ്രതിഫലമായി വാങ്ങിയത് 97 മില്യൺ രൂപയാണ് അതായത് ഏകദേശം 1175 കോടി രൂപ. ലയണൽ മെസി, ബോക്‌സിങ് താരം കനേലോ അൽവാരസ് എന്നിവരെ മറികടന്നാണ് താരം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽനാസറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേതനം 149 മില്യൺ പൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഏകദേശം 1805 കോടി രൂപ. കൂടാതെ ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷൻസിലൂടെ 45 മില്യൺ പൗണ്ട് ഏകദേശം 545 കോടി രൂപ കൂടി അധികം ലഭിച്ചു.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മെക്‌സിക്കോയുടെ സൂപ്പർതാരം അൽവാരസ് ആണ്. 102 മില്യൺ പൗണ്ട് ഏകദേശം 1235 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിഫലമായി കൈപ്പറ്റിയത്. ലോകപ്രശസ്‌തമായ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോട് കൂടി 93 മില്യൺ പൗണ്ട് ഏകദേശം 1126 കോടി രൂപ കൂടി അധികമായി ലഭിച്ചു.

അർജൻ്റീന ഫുട്‌ബോൾ താരം ലയണൽ മെസിയ്‌ക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത് 97 മില്യൺ പൗണ്ട് ആണ് ഏകദേശം 1175 കോടി രൂപ, ഇതിൽ 52 മില്യൺ പൗണ്ടും പ്രമോഷൻ വഴിയാണ് സമ്പാദിച്ചത്. ബാക്കി 45 മില്യൺ പൗണ്ട് അതായത് 545 കോടി രൂപ ഇൻ്റർ മയാമി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ശമ്പളമാണ്.

പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ബേസ്ബോൾ താരം ജുവാൻ സോട്ടോയാണ്, 96 മില്യൺ പൗണ്ട് ഏകദേശം 1163 കോടി രൂപ, തൊട്ടുപിന്നിൽ ബാസ്‌കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസം ലെബ്രോൺ ജെയിംസ് ആണ് 95.9 മില്യൺ പൗണ്ട് ഏകദേശം 1162 കോടി രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം.

