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ലക്ഷ്യം നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം; പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ ആവേശം വിതറി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ

യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്: പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ ചേർന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ.

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Cristiano Ronaldo Joins Portugal Camp Ahead of UEFA Nations League (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 12:40 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ചേർന്നു. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിനായി താൻ ക്യാമ്പിലെത്തിയ വിവരവും ചിത്രങ്ങളും റൊണാൾഡോ തന്‍റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു.

പോർച്ചുഗലിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസ് പ്രഖ്യാപിച്ച നേഷൻസ് ലീഗിനുള്ള ടീമിൽ 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് വെയിൽസിനെതിരെയാണ് പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് 27-ന് നോർവേക്കെതിരെയും (എവേ മത്സരം), ഒക്ടോബർ 1-ന് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയും 4-ന് വീണ്ടും നോർവേക്കെതിരെയും (ഹോം മത്സരം) പോർച്ചുഗൽ കളത്തിലിറങ്ങും.

കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് തന്‍റെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന് താരം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വിരമിക്കുമെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇ എസ് പി എൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2028-ലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 43 വയസ്സ് തികയും.

അഞ്ച് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ റൊണാൾഡോ, 146 ഗോളുകളുമായി പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്. 2016-ൽ പോർച്ചുഗലിനെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.

ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിനോട് 1-0 ന് തോറ്റ് പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ജോർജ്ജ് ജീസസ് പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ചുമതലയേറ്റത്. പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ജീസസിന്‍റെ ആദ്യ ടീം പ്രഖ്യാപനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ-നാസറിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു ജീസസ്. അവിടെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ലീഗ് കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

25 അംഗ പോർച്ചുഗൽ സ്ക്വാഡ്

ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഡീഗോ കോസ്റ്റ, റൂയി സിൽവ, സാമുവൽ സോറസ്.

പ്രതിരോധം: ഗോൺസാലോ ഇനാസിയോ, ജോവോ കാൻസെലോ, ഡീഗോ ഡാലോട്ട്, നുനോ തവാരസ്, മെൻഡിസ്, റെനാറ്റോ വെയ്ഗ, റൂബൻ ഡയസ്, ടോമാസ് അരൗജോ.

മധ്യനിര: ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ജോവോ പൽഹിൻഹ, ജോവോ നെവെസ്, റൂബൻ നെവെസ്, വിറ്റിൻഹ, ബെർണാഡോ സിൽവ.

മുന്നേറ്റം: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഫാബിയോ സിൽവ, ഫ്രാൻസിസ്കോ ട്രിൻകാവോ, ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസെസാവോ, ഗോൺസാലോ റാമോസ്, ജോവോ ഫെലിക്സ്, പെഡ്രോ നെറ്റോ, റഫായേൽ ലിയാവോ.

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പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ടീം
CRISTIANO RONALDO PORTUGAL CAMP

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