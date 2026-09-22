ലക്ഷ്യം നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം; പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ ആവേശം വിതറി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്: പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ ചേർന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ.
Published : September 22, 2026 at 12:40 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ചേർന്നു. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനായി താൻ ക്യാമ്പിലെത്തിയ വിവരവും ചിത്രങ്ങളും റൊണാൾഡോ തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു.
പോർച്ചുഗലിന്റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസ് പ്രഖ്യാപിച്ച നേഷൻസ് ലീഗിനുള്ള ടീമിൽ 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് വെയിൽസിനെതിരെയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് 27-ന് നോർവേക്കെതിരെയും (എവേ മത്സരം), ഒക്ടോബർ 1-ന് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയും 4-ന് വീണ്ടും നോർവേക്കെതിരെയും (ഹോം മത്സരം) പോർച്ചുഗൽ കളത്തിലിറങ്ങും.
September 21, 2026
കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് തന്റെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന് താരം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വിരമിക്കുമെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇ എസ് പി എൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2028-ലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 43 വയസ്സ് തികയും.
അഞ്ച് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ റൊണാൾഡോ, 146 ഗോളുകളുമായി പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്. 2016-ൽ പോർച്ചുഗലിനെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.
ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിനോട് 1-0 ന് തോറ്റ് പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ജോർജ്ജ് ജീസസ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ചുമതലയേറ്റത്. പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ജീസസിന്റെ ആദ്യ ടീം പ്രഖ്യാപനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ-നാസറിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു ജീസസ്. അവിടെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ലീഗ് കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
🇵🇹 A LOS 41 AÑOS, CRISTIANO RONALDO SIGUE CON PORTUGAL.— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 22, 2026
El seleccionado luso ya prepara sus próximos partidos de la UEFA Nations League. Será el inicio de una nueva etapa para una leyenda que aún quiere seguir haciendo historia. pic.twitter.com/D1AyvnnZ0k
25 അംഗ പോർച്ചുഗൽ സ്ക്വാഡ്
ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഡീഗോ കോസ്റ്റ, റൂയി സിൽവ, സാമുവൽ സോറസ്.
പ്രതിരോധം: ഗോൺസാലോ ഇനാസിയോ, ജോവോ കാൻസെലോ, ഡീഗോ ഡാലോട്ട്, നുനോ തവാരസ്, മെൻഡിസ്, റെനാറ്റോ വെയ്ഗ, റൂബൻ ഡയസ്, ടോമാസ് അരൗജോ.
മധ്യനിര: ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ജോവോ പൽഹിൻഹ, ജോവോ നെവെസ്, റൂബൻ നെവെസ്, വിറ്റിൻഹ, ബെർണാഡോ സിൽവ.
മുന്നേറ്റം: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഫാബിയോ സിൽവ, ഫ്രാൻസിസ്കോ ട്രിൻകാവോ, ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസെസാവോ, ഗോൺസാലോ റാമോസ്, ജോവോ ഫെലിക്സ്, പെഡ്രോ നെറ്റോ, റഫായേൽ ലിയാവോ.
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