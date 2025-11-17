സിറാജ് മുതല് റിച്ചഘോഷ് വരെ..! കാക്കികുപ്പായമണിഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് ഇവര്
Published : November 17, 2025 at 3:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് നിരവധി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ പോലീസ്, സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ, 2025 ലെ ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് ശേഷം, റിച്ച ഘോഷിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഡിഎസ്പി തസ്തികയില് ജോലി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ റിച്ച നേടിയ ഓരോ റണ്ണിനും 34 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം ലഭിച്ചു.
ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് പഞ്ചാബിൽ ഡിഎസ്പി റാങ്കുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഓൾറൗണ്ടറായ ദീപ്തി ശർമ്മ 2024 മുതൽ കുശാൽ ഖിലാഡി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഡിഎസ്പിയാണ്. 2024 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം തെലങ്കാന പോലീസിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഡിഎസ്പിയായി നിയമിച്ചു. ഹർഭജൻ സിംഗ്, ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളും പോലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പോലീസ് സേനയില് പ്രവേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റര്മാര് ആരൊക്കെയെന്നു നമുക്ക് നോക്കാം.
ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ പഞ്ചാബിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഡിഎസ്പി) ആണ്. 2018 മാർച്ചിലാണു താരം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മുന്പ് റെയില്വേയില് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു ഹര്മന്പ്രീത്.
ദീപ്തി ശർമ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ദീപ്തി ശർമയെ ഉത്തർപ്രദേശില് ഡിഎസ്പിയായി നിയമിച്ചു. 2024-ൽ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് താരത്തിന് നിയമന കത്ത് കൈമാറിയത്.
റിച്ച ഘോഷ്
വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് റിച്ചഘോഷ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിഎസ്പി) ആയാണ് താരത്തെ നിയമിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നേരിട്ടാണ് നിയമന കത്ത് കൈമാറിയത്.
മുഹമ്മദ് സിറാജ്
2024ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാവ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് തെലങ്കാന പൊലീസിൽ ഡിഎസ്പിയായാണ് (ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ്) ജോലി ലഭിച്ചത്. ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സിറാജിനില്ല. പ്ലസ് ടു വരെയാണ് പഠിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് 1 ജോലിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ബിരുദമാണ്. എന്നാൽ കായിക താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഇളവു നൽകുകയായിരുന്നു.
ഹർഭജൻ സിങ്
മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിംഗിനെ പഞ്ചാബിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി നിയമിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റിനു നല്കിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ തുടര്ന്നാണ് സര്ക്കാര് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിച്ചത്. 2015ല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരേയാണ് ഹർഭജൻ അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചത്.
ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ
മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ ഹരിയാനയില് ഡിഎസ്പി ആണ്. 2007 ഒക്ടോബർ 5 ന് ആണ് അദ്ദേഹം ഹരിയാന പോലീസിൽ ചേര്ന്നത്.
സൈനിക പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ
പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പുറമേ, നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലും സിവിൽ സർവീസുകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. 2011-ൽ ഇന്ത്യയെ ചരിത്രപരമായ ഐസിസി ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച എംഎസ് ധോണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവി ലഭിച്ചു. 2008-ൽ കപിൽ ദേവിന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ (IAF) ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. ഇതോടെ, വ്യോമയാന പശ്ചാത്തലമില്ലാതെ അഭിമാനകരമായ പദവി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായികതാരമായി സച്ചിൻ മാറി.
സർക്കാർ ജോലിയുള്ള കളിക്കാർ
ഓണററി മിലിട്ടറി റാങ്കുകൾക്ക് പുറമേ, ചില താരങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ്, പൊതുമേഖലാ ജോലികൾ എന്നിവയിലും സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കെ.എൽ. രാഹുൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (ആർ.ബി.ഐ) ഒരു പദവി വഹിക്കുന്നു. സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം 2018 ൽ ജോലിയില് ചേർന്നത്. യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ ഹരിയാനയിൽ ആദായനികുതി ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്.
