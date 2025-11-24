പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം മാറ്റിവച്ചു; സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ അച്ഛന് ഹൃദയാഘാതം
സ്മൃതിയുടെ അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യ പുരോഗതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പുതുക്കിയ വിവാഹ തീയതി തീരുമാനിക്കുക.
Published : November 24, 2025 at 10:06 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ വിവാഹം മാറ്റിവച്ചു. സ്മൃതിയുടെ പിതാവ് ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. സംഗീതസംവിധായകൻ പലാഷ് മുച്ചലുമായി വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ സാംഗ്ലിയിലെ സാംഡോളിലുള്ള മന്ദാന കുടുംബത്തിന്റെ ഫാംഹൗസിൽ വച്ചായിരുന്നു പിതാവിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. വിവാഹ ദിനം അടിയന്തരമായി വേദിയിലേക്ക് ആംബുലന്സ് എത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള് പുറത്തുവന്നത്.
പിതാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചടങ്ങുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്മൃതി വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതിശ്രുത വരൻ മുച്ചലിനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് എന്ഡിടിവി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. വൈറൽ അണുബാധയും അസിഡിറ്റിയും കാരണമാണ് ചികിത്സ തേടിയത്.
അതേസമയം മന്ദാനയുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അവരുടെ കുടുംബ ഡോക്ടര് നമൻ ഷാ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമൻ ഷാ പറഞ്ഞു.
'ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ഓടെ ശ്രീനിവാസ് മന്ദാനയ്ക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് അയച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇസിജിയിലും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും കാർഡിയാക് എൻസൈമുകൾ ഉയർന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ ടീമും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായാൽ ആൻജിയോഗ്രാഫി ചെയ്യേണ്ടിവരും. സ്മൃതിയും കുടുംബവും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
VIDEO | Tuhin Mishra, manager of Indian cricketer Smriti Mandhana, confirms that her father is not well and the wedding has been indefinitely postponed.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/K5EVJwyR4h
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ ജന്മനാടായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലിയിൽ, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവില് വിവാഹ ചടങ്ങുകളും മറ്റു മുഴുവൻ പരിപാടികളും അനിശ്ചിതമായി മാറ്റിവച്ചു. താരത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യ പുരോഗതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പുതുക്കിയ വിവാഹ തീയതിയും ബാക്കിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളും നടക്കുക. സ്മൃതിയും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമും 2025 ലോകകപ്പ് നേടിയ വേദിയായ ഡി വൈ പാട്ടീൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മുച്ചൽ മന്ദാനയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. പ്രൊഫഷണല് ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമാണ് 28-കാരനായ പലാഷ്.