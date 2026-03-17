'നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും മനസാന്നിധ്യവുമാണ് വിജയമന്ത്രം'; സഞ്ജു സാംസണിനെ ആദരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
സഞ്ജു സാംസണിനെ ആദരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. കെസിഎ മംഗലപുരം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെയാണ് താരത്തെ ആദരിച്ചത്. 45 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് നിര്മിച്ചത്.
Published : March 17, 2026 at 9:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ ആദരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും മനസാന്നിധ്യവുമാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ വിജയമന്ത്രമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന അടയാളമാണ് മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ സഞ്ജുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കെസിഎ മംഗലപുരം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് വച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ജു സാംസണിനെ ആദരിച്ചത്. പുതിയ ഗ്രൗണ്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൻ്റെ കായിക മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള സംഭാവനയാണ് മംഗലപുരത്തെ കെസിഎയുടെ അത്യാധുനിക ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 45 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമിച്ച കെസിഎ മംഗലപുരം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊപ്പം ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമവും അദ്ദേഹം നിര്വ്വഹിച്ചു. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലാണ് കേരളത്തെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്വന്തമായി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് നിർമിക്കുവാനാണ് കെസിഎ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ തടസമായിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കായിക വികസനത്തിന് തടസമാകരുതെന്ന ചിന്താഗതിയിൽ കെസിഎയ്ക്ക് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ക്രിക്കറ്റ് ഗൗരവത്തോടെ പരിശീലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വർധിച്ച് വരികയാണെന്നും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെയും ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നിർമാണോദ്ഘാടനം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ നിർവഹിച്ചു. കെസിഎ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത് വി.നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ, മംഗലപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീചന്ദ് എസ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജീന ബാബു, കെസിഎ സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ്.കുമാർ, സിഇഒ മിനു ചിദംബരം, ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. കെകെ രാജീവ്, സെക്രട്ടറി അഡ്വ. രജിത്ത് രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: 'സച്ചിന്റെ ആ സന്ദേശം കരിയറിലെ വൈകാരിക നിമിഷം; പ്രായമുള്ളവർ പോലും ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു