ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര്‍ താരം സ്‌മൃതി മന്ദാന വിവാഹിതയാകുന്നു; വരന്‍ സംഗീത സംവിധായകന്‍

സ്‌മൃതി മന്ദാന വിവാഹിതയാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (IANS)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര്‍താരം സ്‌മൃതി മന്ദാന വിവാഹിതയാകുന്നു. കാമുകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ പലാഷ് മുഛലാണ് വരന്‍. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തില്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പലാഷ്. സ്‌മൃതി ഉടന്‍തന്നെ ഇന്‍ഡോറിന്‍റെ മരുമകളാകുമെന്ന് പലാഷ് പറഞ്ഞു. പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു.'അവള്‍ താമസിയാതെ ഇന്‍ഡോറിന്‍റെ മരുമകളാകും. അതുമാത്രമാണ് എനിക്കിപ്പോള്‍ പറയാനുള്ളത്'- എന്നായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പുഞ്ചിരിയോടെ പലാഷ് നല്‍കിയ പ്രതികരണം.

Palash Muchhal
പലാഷ് മുഛൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം (IANS)

ഇരുവും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂമാധ്യമങ്ങളില്‍ പലപ്പോഴും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലാഷിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസ നേര്‍ന്ന് മന്ദാന നേരത്തെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികവും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലും വിനോദയാത്രകളിലും മന്ദാനയും പലാഷും ഒരുമിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് ഇവരിലൊരാള്‍ വിവാഹവാര്‍ത്തയില്‍ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏകദിനലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്‌മൃതി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ടീമിന് പലാഷ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ആരാണ് പലാഷ് മുഛല്‍

2014-ൽ 'ധിഷ്‌കിയൂൺ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഗായകനായാണ് പലാഷ് തൻ്റെ ബോളിവുഡ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ദീപിക പദുക്കോണിൻ്റെ 'ഖേലൻ ഹം ജീ ജാൻ സേ" എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. 'എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് കേ ലിയേ കുച്ച് ഭി കരേഗാ', 'ശബാഷ് ഇന്ത്യ' എന്നീ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും പലാഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Smriti Mandhana
പാലക് മുഛലിനൊപ്പം സ്‌മൃതി മന്ദാന (ANI)

സീഫൈവില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌ത അര്‍ഥ് എന്ന വെബ് സീരീസും പലാഷ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി പാലക് മുച്ചൽ ഒരു പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് ഗായികയാണ്. ഇൻഡോറിലാണ് ഇരുവരും ജനിച്ചത്. രാജ്‌പാല്‍ യാദവും റുബീന ദിലകും അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ദാദാ സാഹെബ് ഫാല്‍കെ പുരസ്‌കാരവും പലാഷ് നേടി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ മന്ദാന തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ തോറ്റു

വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നിര്‍ണായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോല്‍വി. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയര്‍ത്തിയ 289 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യക്ക് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 284 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവിയാണിത്. മന്ദാന (94 പന്തില്‍ 88), ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ (70 പന്തില്‍ 70), ദീപ്‌തി ശര്‍മ (50) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച ഇന്നിങ്‌സ് പുറത്തെടുത്തത്.

