പ്രസിദ്ധിന്റെ പരിക്ക് ആഖിബിന് ഭാഗ്യമായി; ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും താരം ടീമിൽ
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആഖിബ് നബിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി.
Published : October 31, 2026 at 3:51 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ജമ്മു കശ്മീര് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ആഖിബ് നബിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൽ കൂടുതൽ അവസരം. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ ബിസിസിഐ ആഖിബിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള ടീമിൽ മാത്രമായിരുന്നു താരത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ തീരുമാനത്തോടെ നവംബർ 4-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കാൻ ആഖിബിന് അവസരമൊരുങ്ങും. പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മാറ്റം. ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാൻ പ്രസിദ്ധിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.
ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ആഖിബ് നബിക്ക് തുണയായത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലിങ്കണിൽ നടന്ന ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ ഇന്ത്യ എ-യുടെ ആദ്യ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിൽ ആറ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. ആദ്യം മൂന്ന് അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റുകൾക്കുമുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് രണ്ട്, മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് താരത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഇറാനി കപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനായി താരം നാല് വിക്കറ്റും നേടിയിരുന്നു.
🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh— BCCI (@BCCI) October 31, 2026
ഏകദിന കരിയറിൽ മോശം തുടക്കമായിരുന്നിട്ടും 29-കാരനായ ഈ വലംകൈയ്യൻ പേസർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയായിരുന്നു ആഖിബിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. അന്ന് 8.5 ഓവറിൽ 84 റൺസ് വഴങ്ങി താരം നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ആഖിബിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.
എങ്കിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച റെക്കോർഡാണ് താരത്തിന് വീണ്ടും വഴിതുറന്നത്. 2025-26 സീസണിൽ ജമ്മു കശ്മിര് ആദ്യമായി രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ 60 വിക്കറ്റുകളുമായി ആഖിബ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഗില്ലും അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരും ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ കെ.എൽ രാഹുലും മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് ശേഷം ടീമിൽ നിന്ന് മടങ്ങും.
ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്സർ പട്ടേൽ, നമൻ ധീർ, അൻഷുൽ കംബോജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ മാത്രം), ആഖിബ് നബി.
നാലും അഞ്ചും ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അക്സർ പട്ടേൽ, നമൻ ധീർ, ആഖിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുമാർ കുശാഗ്ര (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, യാഷ് താക്കൂർ, കുൽദീപ് യാദവ്.
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