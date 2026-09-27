കാര്യവട്ടത്ത് 'രോ-കോ' ആവേശം; തലസ്ഥാനത്തെ നീലക്കടലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ!
രോഹിത്തിൻ്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച ജേഴ്സികളണിഞ്ഞും, ദേശീയ പതാകയേന്തിയും, അവർക്കായി ജയവിളികൾ മുഴക്കിയും ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം പരിസരം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
Published : September 27, 2026 at 12:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വീണ്ടുമൊരു സുവർണ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും നീലക്കുപ്പായത്തിൽ കേരള മണ്ണിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന അവസാന മത്സരമെന്ന വികാരനിർഭരമായ പ്രത്യേകതയോടെ, തലസ്ഥാനം പൂർണമായും ക്രിക്കറ്റ് ലഹരിയിലാണ്. പ്രിയ താരങ്ങൾക്ക് രാജകീയമായൊരു യാത്രയയപ്പ് നൽകാൻ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആരാധകരുടെ വൻ ഒഴുക്കാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
"കോഹ്ലിയും രോഹിത്തും സെഞ്ചുറി നേടും"
ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആവേശവും വാനോളമാണ്. "ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹിറ്റ്മാനും കിങ് കോഹ്ലിയും ഇന്ന് കാര്യവട്ടത്ത് തകർത്തടിക്കും. രണ്ടുപേരും സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് 400 റൺസിലധികം നേടും" സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന ഒരു ആരാധകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.
"ഞങ്ങള് വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഉയര്ന്ന സ്കോറും രോഹിത്ത് കോഹ്ലിയും മികച്ച ഫോമും പുറത്തെടുക്കും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സഞ്ജു സാംസണ് കളിക്കുന്നില്ലെന്ന ഒരു വിഷമം മാത്രമാണുള്ളത്. എങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇന്ന് വലിയ വിജയം നേടും" മറ്റൊരു ആരാധകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു.
"കോഹ്ലി ഇന്ന് സെഞ്ചുറി നേടും, രോഹിത്തിൻ്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും കേരളത്തില് വച്ചുള്ള അവസാന മത്സരം ആകരുതേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്ഥന. അവരെ ഇനിയും ഈ നീലക്കുപ്പായത്തില് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കും" ഇന്ത്യൻ ആരാധികമാരായ ശ്വേതയും ശ്രുതിയും നീലിമയും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
വെസ്റ്റിൻഡീസിനും ആരാധകര്
വെസ്റ്റിൻഡീസിന് പിന്തുണയുമായി കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള ആരാധകരും എത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസ് വിജയിക്കുമെന്നും ഒരു മികച്ച പോരാട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കോട്ടയം സ്വദേശികളായ എബിനും ജിതിനും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
നീലക്കടലായി കാര്യവട്ടം
നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ മുതൽക്കേ ആരാധകർ കാര്യവട്ടത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. രോഹിത്തിൻ്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച ജേഴ്സികളണിഞ്ഞും, ദേശീയ പതാകയേന്തിയും, അവർക്കായി ജയവിളികൾ മുഴക്കിയും ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം പരിസരം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരുപിടി സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'രോ-കോ' സഖ്യത്തെ അവസാനമായി മൈതാനത്ത് നേരിൽ കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയും.
സ്റ്റേഡിയ പരിസരത്ത് ചെണ്ടമേളങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായി ആരാധകർ ആഘോഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. രോഹിത്തിൻ്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും വലിയ കട്ടൗട്ടുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഏന്തിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും നിര കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്നു.
ഇത് വെറുമൊരു മത്സരമല്ല, ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ സമാപ്തി
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ലോക ക്രിക്കറ്റിനെ ഭരിച്ച വിരാട് കോഹ്ലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും കളിക്കളത്തിൽ ഒന്നിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോഡുകൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല. ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുവരും, കേരളത്തിലെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അവസാനമായി പാഡ് കെട്ടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അത് കേവലമൊരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം എന്നതിനപ്പുറം വൈകാരികമായൊരു മുഹൂർത്തമായി മാറുകയാണ്.
ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി, ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ
സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തും പുറത്തും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആരാധകരുടെ ആവേശം നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധം അണപൊട്ടിയൊഴുകുകയാണ്. ടോസ് വീഴാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെത്തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഗാലറികൾ പകുതിയിലധികം നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
കാര്യവട്ടത്തെ പുൽമൈതാനിയിൽ ഇന്ന് റൺമഴ പെയ്യുമെന്നും, കോഹ്ലിയുടെ ക്ലാസിക് കവർ ഡ്രൈവുകളും രോഹിത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ പുൾ ഷോട്ടുകളും കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയം പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. തലസ്ഥാന നഗരിയെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു അധ്യായമായി മാറുമെന്നുറപ്പാണ്.
Also Read: കാര്യവട്ടത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പൂരം; കണ്ണുകളെല്ലാം കോഹ്ലിയിലേക്ക്... സർവ സജ്ജമായി തലസ്ഥാനം