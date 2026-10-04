ഷായ് ഹോപ്, നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതമാണ്! കപ്പ് അടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരെക്കാൾ ഇന്ന് കൈയടി നേടുന്നത് ഈ തോറ്റ ക്യാപ്റ്റനാണ്! കാരണമിത്...
തോൽവിയിലും ഒരു താരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനതയുടെ ഹീറോയാകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചുതരികയായിരുന്നു ഈ വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ചില പ്രകടനങ്ങൾ വെറുമൊരു മത്സരവിജയത്തിനപ്പുറം, അധ്വാനത്തിൻ്റെയും അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാറുണ്ട്.
Published : October 4, 2026 at 3:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കാം. ട്രോഫി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തെക്കാൾ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പ് നടത്തിയ ആ അതിമാനുഷിക പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക. ഇന്ത്യ പരമ്പര നേടിയെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയാണ്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും വണങ്ങുന്നത് ആ താരത്തെ തന്നെയാണ്.
തോൽവിയിലും ഒരു താരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനതയുടെ ഹീറോയാകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചുതരികയായിരുന്നു ഈ വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ചില പ്രകടനങ്ങൾ വെറുമൊരു മത്സരവിജയത്തിനപ്പുറം, അധ്വാനത്തിൻ്റെയും അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഡിലെ കടുത്ത ചൂടിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ് കാഴ്ചവെച്ചതും അത്തരമൊരു അവിശ്വസനീയ പോരാട്ടമായിരുന്നു. തന്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുംവിധം, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ 'പ്രതീക്ഷ' താൻ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു.
ഒരു ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ആകെ എറിയപ്പെടുന്നത് 100 ഓവറുകളാണ്. അതിൽ 98.2 ഓവറുകളും കളിക്കളത്തിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ സജീവമായി നിലയുറപ്പിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത. ഇത് വെറുമൊരു ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടമായി കാണേണ്ട. ജീവിതത്തില് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവര് ഒരിക്കല് വിജയം മധുരിക്കുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഹോപ് നല്കുന്നത്.
50 ഓവർ വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ; വിശ്രമമില്ലാതെ നേരെ ഓപ്പണറായി ക്രീസിലേക്ക്!
മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 351 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. കത്തുന്ന വെയിലിൽ 50 ഓവറും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീമിനെ നയിച്ചത് ഷായ് ഹോപായിരുന്നു. എന്നാൽ വിൻഡീസ് ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കളി മാറി. സഹതാരം ജുവൽ ആൻഡ്രൂവിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഹോപിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓപ്പണറുടെ റോളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു.
50 ഓവർ വിക്കറ്റ് കാത്ത് തളർന്ന ശരീരവുമായി, ഒട്ടും വിശ്രമമില്ലാതെ നേരെ ബാറ്റിങ് പാഡണിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കളത്തിലേക്ക് നടന്നുനീങ്ങി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ യഥാർത്ഥ നായകനെ കണ്ടത്.
48.2 ഓവർ നീണ്ട വൺമാൻ ഷോ; ചോര ചിന്തിയ പോരാട്ടം!
ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും ഒരറ്റത്ത് പാറപോലെ ഹോപ് ഉറച്ചുനിന്നു. കടുത്ത പേശിവലിവും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആ കരീബിയൻ പോരാളി തയ്യാറായില്ല. കളി തീരുന്നതുവരെ, അതായത് 48.2 ഓവർ പൂർത്തിയാകും വരെ അദ്ദേഹം ക്രീസിൽ തുടർന്നു. 143 പന്തിൽ 17 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും പറത്തി, പുറത്താകാതെ 162 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹോപ്, 352 റൺസെന്ന വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺചേസ് വിജയമാണ് ടീമിന് സമ്മാനിച്ചത്.
ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര റെക്കോർഡ്!
ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ 50 ഓവറും വിക്കറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഓപ്പണറായി വന്ന് 48 ഓവറിലധികം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് കായികലോകത്ത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. കളിയിലെ അവസാന റണ്ണും ആ നായകൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പിറന്നു എന്നത് ആ കാവ്യനീതിയെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പോലും ഓടിയെത്തി ഹോപ്പിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച ദൃശ്യം ഈ കളിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ദിനത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കായിക പേജുകളിലും നിറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഷായ് ഹോപ് എന്ന അതിസാഹസികനായ ക്രിക്കറ്ററുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. തോറ്റത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആകാം, പക്ഷേ ജയിച്ചത് ഷായ് ഹോപ് എന്ന പോരാളിയുടെ അടങ്ങാത്ത കായിക വീര്യമാണ്. ഹോപ്പ്... നിങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല, ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കി ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്! ഹെഡ്സ് ഓഫ്!
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