ഐസിസി സസ്പെൻഷൻ അപ്രതീക്ഷിത; തിരുത്തൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ
കായിക ആഗോള ഭരണസമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി സമതി
By PTI
Published : June 2, 2026 at 6:18 PM IST
ടൊറൻ്റോ: അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുക്കൊണ്ടുള്ള ഐസിസിയുടെ തീരുമാനത്തെ അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ. കായിക ആഗോള ഭരണസമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി സമിതി അറിയിച്ചു.
അഹമ്മദാബാദിൽ ഞായറാഴ്ച ചേര്ന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അംഗത്വ ബാധ്യതകളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കാനഡയെ ഐസിസി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും കളിക്കാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കനേഡിയൻ ദേശീയ ടീമുകൾ ഐസിസി പരിപാടികൾക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത് തുടരുമെന്ന് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിച്ച ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ, ഐസിസിയുടെ വിധിയെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
"സസ്പെൻഷൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ ഐസിസിയുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുന്നു, എല്ലാ അനുസരണ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഭരണം, സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ടം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കാലതാമസമില്ലാതെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണ, പരിഷ്കരണ മാൻഡേറ്റ് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് കമ്മിറ്റിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഐസിസിയിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിഹാര നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഐസിസിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഭരണം, സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ടം, ഭരണപരമായ പോരായ്മകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ അടിയന്തരവും സമഗ്രവും ഘടനാപരവുമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," എന്ന് അവർ പ്രമുഖ കനേഡിയൻ സ്പോർട്സ് വാർത്താ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഐസിസി ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ കായിക വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭരണ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ആദ്യം സിബിസി പുറത്തിറക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററിയില് ക്രിക്കറ്റ് കാനഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ ഐസിസി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സസ്പെൻഷൻ.
ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരമോന്നത സമിതിയുടെ ബാധകമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്രിക്കറ്റ് കാനഡ വാദിച്ചു. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച വസ്തുതകളുടെയും ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് വാദിച്ചു. കാനഡ ഒരു അസോസിയേറ്റ് അംഗമാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ കാന്നഡ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
"ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലൂടെ, കനേഡിയൻ കളിക്കാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ദേശീയ ഭരണസമിതിയെ ബാധിക്കുന്ന ഭരണ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ദോഷകരമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഐസിസി ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഐസിസി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി"അതനുസരിച്ച്, സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ കനേഡിയൻ ദേശീയ പ്രതിനിധി ടീമുകൾക്ക് ഐസിസി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത തുടരും.
"ബോർഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം പുനഃസ്ഥാപന വ്യവസ്ഥകളും ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് കാനഡയ്ക്ക് നൽകും.ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായ തുടർനടപടികൾ ഐസിസി നോർമലൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിക്കുകയും വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് തൃപ്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
