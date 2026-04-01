മാക്സ്വെൽ പുറത്ത്, പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി; ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് കരാറിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി!
ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് കരാർ: ആരൊക്കെ പുറത്ത്? ആരൊക്കെ അകത്ത്?
Published : April 1, 2026 at 8:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന തിരക്കേറിയ ടെസ്റ്റ് സീസണുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് 2026-27 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ സെൻട്രൽ കരാർ പട്ടിക ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്തിറക്കി. റെഡ് ബോൾ (ടെസ്റ്റ്) ക്രിക്കറ്റിന് അതീവ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള 21 അംഗ പട്ടികയിൽ യുവതാരങ്ങൾക്കും ടെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കുമാണ് മുൻഗണന.
ആഷസ് പരമ്പരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ ജെയ്ക്ക് വെതറാൾഡും ബ്രണ്ടൻ ഡോഗറ്റും കരിയറിലദ്യമായി പൂർണ്ണ കരാർ സ്വന്തമാക്കി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പുതിയ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറായി വെതറാൾഡിനെ സെലക്ടർമാർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. പരിചയസമ്പന്നരായ പേസർ മൈക്കൽ നീസറും സ്പിന്നർ ടോഡ് മർഫിയും പട്ടികയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതും ടീമിന് കരുത്താകും.
21 men's players have been offered a national contract by Cricket Australia:
മാക്സ്വെല്ലിനും റെൻഷോയ്ക്കും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി
ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ കരാർ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായി. മാത്യു റെൻഷോ, മാറ്റ് ഷോർട്ട്, സാം കോൺസ്റ്റാസ് എന്നിവർക്കും ഇത്തവണ ഇടം ലഭിച്ചില്ല. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ പേസർമാരായ ലാൻസ് മോറിസ്, റിച്ചാർഡ്സൺ എന്നിവരെയും ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ സീസണിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് പിന്നീട് കരാർ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവർക്കെതിരെയായി 15 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയും ഐതിഹാസികമായ 150-ാം വാർഷിക ടെസ്റ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നഥാൻ ലിയോണിന്റെ പരിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടോഡ് മർഫി, മാറ്റ് കുനെമാൻ എന്നീ സ്പിന്നർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പിൻ വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക നേട്ടം
പുതിയ കരാർ പ്രകാരം താരങ്ങളുടെ ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനം 10 ലക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിന് (ഏകദേശം 5.5 കോടി രൂപ) മുകളിലായിരിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും പ്ലെയേഴ്സ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ കരാറാണ് വരുമാനത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ വർധനവ് വരുത്തിയത്.
🚨 NO CONTRACT FOR GLENN MAXWELL – END OF AN ERA? 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) April 1, 2026
Glenn Maxwell has not been included in Cricket Australia’s central contract for 2026–27.
Reasons:
• Maxwell already retired from ODI cricket.
• He is not part of Australia’s Test team plans due to over age.
• Cricket… pic.twitter.com/lGoPFkGQ38
2026-27 കരാർ ലഭിച്ച താരങ്ങൾ:
സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, സ്കോട്ട് ബോളണ്ട്, അലക്സ് കാരി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ബ്രണ്ടൻ ഡോഗറ്റ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാത്യു കുനെമാൻ, മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ, നഥാൻ ലിയോൺ, മിച്ചൽ മാർഷ്, ടോഡ് മർഫി, മൈക്കൽ നീസർ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജെയ്ക്ക് വെതറാൾഡ്, ബ്യൂ വെബ്സ്റ്റർ, ആദം സാംപ.
Also Read: ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് മുട്ടൻ പണി; വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴശിക്ഷ