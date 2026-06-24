വിമര്ശകരെ നിങ്ങള്ക്കിനി മിണ്ടാതിരിക്കാം, കാരണം അയാള് വീണ്ടും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു; റൊണാള്ഡോയുടെ കരുത്തില് പോര്ച്ചുഗലിന് തകര്പ്പൻ ജയം!
ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് പറങ്കിപ്പട ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തരിപ്പണമാക്കിയത്. റൊണാള്ഡോയുടെ ഫോമിനെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന ആശങ്കകളെല്ലാം ഈയൊരൊറ്റ മത്സരത്തോടെ കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. ഇരട്ടഗോള് നേട്ടത്തില് വീണ്ടും അയാള് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു.
Published : June 24, 2026 at 7:11 AM IST
ഹൂസ്റ്റൺ: പ്രായം കേവലം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഡീഗോ വീണ്ടും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ തൻ്റെ യുഗം അവസാനിച്ചുവെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയ വിമർശകരുടെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രകടനത്തോടെ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന് തകർപ്പൻ വിജയം.
ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് പറങ്കിപ്പട ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തരിപ്പണമാക്കിയത്. ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ തൻ്റെ പ്രതാപം ഒട്ടും നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ മത്സരത്തിലെ താരമായി മാറിയ രാത്രി കൂടിയായിരുന്നു.
ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം!
ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മോശം ഫോമിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വേട്ടയാടിയ വിമർശകർക്ക് കളിക്കളത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കേവലം ആറ് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ജാവോ കാൻസെലോ നൽകിയ ലോ ക്രോസ് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത് സിആർ7 പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഈ ഗോളോടെ ആറ് വ്യത്യസ്ത ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരുഷ താരം എന്ന റെക്കോഡ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
യൂസേബിയോയെ മറികടന്ന് സിആർ7
മത്സരത്തിൻ്റെ 39-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ത്രൂ-പാസ് സ്വീകരിച്ച് റൊണാൾഡോ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും വലയിലാക്കി. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽസിലെ തന്റെ ഗോൾ നേട്ടം 10 ആയി ഉയർത്തിയ റൊണാൾഡോ, പോർച്ചുഗലിനായി ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ഇതിഹാസ താരം യൂസേബിയോയുടെ (9 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡും മറികടന്നു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന പ്രായംകൂടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്കാണ് (റോജർ മില്ലയ്ക്ക് പിന്നിൽ).
ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ച് മെൻഡസും ലെയാവോയും
റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾക്ക് പുറമെ പോർച്ചുഗീസ് നിര പൂർണ്ണ ആധിപത്യമാണ് കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. 17-ാം മിനിറ്റിൽ നൂനോ മെൻഡസ് തൊടുത്ത ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഉസ്ബെക്ക് ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.
60-ാം മിനിറ്റിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഗോൾകീപ്പർ അബ്ദു വോഹിദ് നെമാറ്റോവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും പന്ത് അബദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ വീണതോടെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ലീഡ് 4-0 ആയി. 87-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ റാഫേൽ ലെയാവോ ബോക്സിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്നും തൊടുത്ത ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ഉസ്ബെക്ക് വലയുടെ മുകൾത്തട്ടിൽ തുളച്ചുകയറിയതോടെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയായി.
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ അസീസ്ജോൺ ഗാനീവ് ഒരു തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ വല കുലുക്കിയെങ്കിലും, അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന ഫൗൾ കാരണം വാർ (VAR) പരിശോധനയിലൂടെ ആ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.
നോക്കൗട്ടിലേക്ക് പോർച്ചുഗൽ
66 ശതമാനം പന്തടക്കവും 17 ഷോട്ടുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ച റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിൻ്റെ സംഘം ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 4 പോയിൻ്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയെ നേരിടാനിറങ്ങുന്ന പോർച്ചുഗൽ നിലവിൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിന് തൊട്ടരികിലാണ്. അതേസമയം, റൊണാള്ഡോയുടെ ഫോമിനെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന ആശങ്കകളെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തോടെ കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ ഇതാ വീണ്ടും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എതിരാളികൾ ജാഗ്രതൈ....
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