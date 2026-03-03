അത്ലറ്റിക്കോയെ തളയ്ക്കാൻ ബാഴ്സലോണ; സ്പാനിഷ് കപ്പിൽ ഇന്ന് നിർണ്ണായക മത്സരം
കോപ്പ ഡെൽ റേ: ബാഴ്സലോണ - അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടം ഇന്ന്.
Published : March 3, 2026 at 11:14 AM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് കോപ്പ ഡെൽ റേ ഫുട്ബോളിന്റെ സെമിഫൈനൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തിനാണ്. സ്വന്തം മൈതാനമായ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് 4-0 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ മറികടക്കുക എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാണ്.
ആദ്യ പാദത്തിലെ തകർച്ചയും ബാഴ്സയുടെ തിരിച്ചുവരവും
ആദ്യ പാദത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ഗ്യുലിയാനോ സിമിയോണിയും അഡെമോള ലുക്ക്മാനും ബാഴ്സയുടെ പ്രതിരോധ നിരയെ കീറിമുറിച്ചപ്പോൾ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ ടീം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിപ്പുറം ബാഴ്സലോണ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായ റഫീഞ്ഞയും മിഡ്ഫീൽഡർ പെഡ്രിയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് കരുത്തേകുന്നു. വിയ്യാറയലിനെതിരെ 4-1 ന് നേടിയ മിന്നും വിജയവും ലാമിൻ യമാലിന്റെ ഹാട്രിക് പ്രകടനവും ബാഴ്സയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. മാർക് ബെർണാലും പെഡ്രിയും നയിക്കുന്ന മധ്യനിരയിലാണ് ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
"ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും" - ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പെഡ്രി
"ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ താരങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് 4-0 ന് പിന്നിലായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ്," സ്പാനിഷ് ടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പെഡ്രി പറഞ്ഞു. ഈ സീസണിൽ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഗോൾ കടം വീട്ടി ജയിച്ച ചരിത്രമുണ്ടെന്നും 90 മിനിറ്റ് ലഭിച്ചാൽ നാല് ഗോൾ അസാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Final session.— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2026
Coming soon: Barça vs Atleti pic.twitter.com/3KsUqU1ZZv
പരിക്കും തിരിച്ചടികളും
തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്ന ബാഴ്സയ്ക്ക് ചില തിരിച്ചടികളുമുണ്ട്. ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കേറ്റ ഫ്രെങ്കി ഡി ജോങ് ഇന്ന് കളിക്കില്ല. വിയ്യാറയലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയും ഇന്ന് പുറത്താണ്. എന്നാൽ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ബാഴ്സയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ്.
സിമിയോണിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ
മറുഭാഗത്ത് ഡീഗോ സിമിയോണി തന്റെ കരുത്തരായ താരങ്ങളെല്ലാം വിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് കളത്തിലിറക്കും. ഗ്രീസ്മാൻ, ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, കോക്കെ, മാർക്കോസ് ലോറെന്റെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ബാഴ്സയെ നേരിടാൻ സജ്ജരാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ സെമിയിൽ ഇരുടീമുകളും മോണ്ട്ജൂയിക്കിൽ 4-4 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ ആവേശം ഫുട്ബോൾ ലോകം മറന്നിട്ടില്ല.
ഒരു ഗോൾ പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ നേടാനായാൽ ബാഴ്സയുടെ ഫൈനൽ മോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. നാളെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സെമിഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയ്ക്കെതിരെ റയൽ സോസിഡാഡ് തങ്ങളുടെ 1-0 ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ഇറങ്ങും.