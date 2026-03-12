'ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചു'; ലോക കപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിൽ പൊലീസിന് പരാതി
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന വിജയാഘോഷത്തിൽ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് പരാതി.
Published : March 12, 2026 at 2:27 PM IST
പൂന്നൈ: ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ പൂന്നൈ പൊലീസിൽ പരാതി. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന വിജയാഘോഷത്തിൽ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ അഭിഭാഷകൻ വാജിദ് ഖാൻ ശിവാജിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.
'സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പതാക ശരീരത്തിൽ ചുറ്റുകയും മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ പതാകയുടെ അന്തസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണ്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി നിയമലംഘനമാണ്' എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഇതിനെതിരെ എഫ്ഐആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പരാതിയിലെ ആവശ്യം.
"ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനൽ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പങ്കാളി മഹിള ശർമ്മയും ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് വാജിദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. മൈതാനത്ത് ത്രിവർണ പതാക ധരിച്ച് പാണ്ഡ്യ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു" എന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ശിവാജിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയോടൊപ്പം വാജിദ് ഖാൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ വിജയാഘോഷത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം കാമുകി മഹിക ശർമയുമൊത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും വിജയികൾക്കുള്ള പോഡിയത്തിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്ത പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളും വിമർശനവുമുയര്ന്നിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ മഹികയെ തൻ്റെ ‘ലക്കി ചാം’ എന്നാണ് ഹാർദിക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കാമുകി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞെന്നും വിജയം തുടർക്കഥയായെന്നും ഹാർദിക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ചുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമാണ് മഹിള തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നത്. ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം മഹിള ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പല മത്സരങ്ങളിലും ഹാർദിക്കിൻ്റെ മകൻ അഗസ്ത്യയും ഗാലറിയിൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ഒൻപതു മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച പാണ്ഡ്യ ഒൻപതു വിക്കറ്റുകളും 217 റൺസുമാണ് ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഏതായാലും ദേശിയ പതാക വിവാദത്തിൽ ഇനി എന്ത് നടപടിയാണ് ഹർദിക്കിനെതിരെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കണ്ടറിയണം. ഇതിനോടകം വിമർശനങ്ങളും ട്രോളുകളും ഏറ്റുവാങ്ങിയ വീഡിയോ കേസിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും സെൽഫിയെടുക്കുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതുമെല്ലാം വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ദേശീയ പതാക അണിഞ്ഞ് മോശം രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്നതാണ് കേസിനാധാരം.
