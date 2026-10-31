കായികമേളയിൽ ആവേശമായി അധ്യാപകർ! ഓട്ട മത്സരത്തിലും നടത്ത മത്സരത്തിലും ഷോട്ട് പുട്ടിലും മിന്നും പ്രകടനം
ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി മൈതാനത്ത് അധ്യാപകരുടെ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.
Published : October 31, 2026 at 6:24 PM IST
കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാന കായികമേള അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അധ്യാപകരുടെ മത്സരങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരായെത്തിയവർക്ക് പതിന്മടങ്ങ് ആവേശം നൽകി. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി മൈതാനത്ത് അധ്യാപകരുടെ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.
400 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരവും, 1500 മീറ്റർ നടത്ത മത്സരവും ഷോട്ട് പുട്ടും 100 മീറ്റർ ഓട്ടവും ആണ് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടന്നത്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ കായികതാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വീറും വാശിയുമെല്ലാം അധ്യാപകരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആദ്യം നടന്ന 1500 മീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ രെയരോം ജി എച്ച് എസ് യുപി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ഷാൻ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സ്കൂൾ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന തനിക്ക് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന നടത്ത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ഷാൻ്റി ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത് വയസിന് താഴെയുള്ള അധ്യാപകർക്കായി നടന്ന ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് കച്ചേരിപറമ്പ് എ എം എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ഹബീബ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ആദ്യതവണയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടാനായത് അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണെന്നും മികച്ച പ്രതിയോഗികളാണ് മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഷോട്ട് പുട്ട് മത്സരങ്ങളിലും പുതിയ തലമുറയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് അധ്യാപകർ മാറ്റുരച്ചത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നേരത്തെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരാണ് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്നമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്.
സമാപനം
ആവേശകരമായ 68-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള 2026 ഒക്ടോബർ 31-ന് സമാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (NIT) സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലാണ് മേളയുടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളും സമാപന ചടങ്ങും നടന്നത്. നാലായിരത്തിലധികം കായിക പ്രതിഭകൾ 10 വേദികളിലായി അണിനിരന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിനാണ് തിരശീല ഇന്ന് തിരശീല വീഴുന്നത്. സ്കൂൾ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 1,310 പോയിന്റുമായി തിരുവനന്തപുരം ചാമ്പ്യൻമാരായി. 813 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂർ രണ്ടാമതും 796 പോയിന്റുമായി തൃശൂർ മൂന്നാമതുമെത്തി.
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