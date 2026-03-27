കോലിയുടെ ഫിറ്റ്നസ്, രോഹിത്തിന്‍റെ ആക്രമണം, ധോണിയുടെ വെല്ലുവിളി; ഐപിഎല്‍ പ്രവചനവുമായി ആകാശ് ചോപ്ര

രോഹിത് ശർമ്മ ആക്രമണാത്മക ശൈലിയിൽ കളിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും ചേപ്ര പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

By ANI

Published : March 27, 2026 at 4:59 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐപിഎല്ലിന്‍റെ 19-ാം പതിപ്പിന് ശനിയാഴ്ച ബംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമാകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, എം.എസ്. ധോണി എന്നീ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലേക്കാണ്. ടൂർണമെന്‍റിന് മുന്നോടിയായി ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുമായ ആകാശ് ചോപ്ര തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.

38-ാം വയസ്സിലും വിരാട് കോലി പുലർത്തുന്ന കായികക്ഷമത അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണയും മികച്ചൊരു സീസൺ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ചോപ്ര പ്രവചിക്കുന്നു. കോലി ഇപ്പോഴും അതീവ കായികക്ഷമതയുള്ള താരമാണെന്നും വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഫിറ്റ്നസ് തന്നെയാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഹിത് ശർമയും കോലിയും സമാനമായ പൊസിഷനുകളിലാണ് കളിക്കുന്നത് എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നത് കോലിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ആണ്.

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റൺവേട്ടക്കാരനായ കോലി, 267 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8,661 റൺസാണ് ഇതുവരെ അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് (2016-ൽ 973 റൺസ്), ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ (8 എണ്ണം) എന്നീ റെക്കോർഡുകളും കോലിയുടെ പേരിലുണ്ട്.

മറുവശത്ത്, എം.എസ്. ധോണിയുടെ സാഹചര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 40-കളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ധോണിക്ക് നീണ്ട പത്ത് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ദൗത്യമാണ് ധോണിയുടേതെന്നും പത്ത് മാസം കളത്തിന് പുറത്തിരുന്ന ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഫോമിലെത്തുക എന്നത് നിസ്സാരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

കേവലം 10-12 പന്തുകൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ബാറ്റിങ് പൊസിഷനും ഒപ്പം 20 ഓവർ നീളുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത പരീക്ഷണമാകും. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി രോഹിത് ശർമ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ആക്രമണശൈലി തന്നെ തുടരണമെന്നാണ് ചോപ്രയുടെ അഭിപ്രായം. മുംബൈയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ തുടക്കത്തിലേ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് രോഹിത് ശർമയാണ്. ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ തന്നെ പരമാവധി റൺസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന ശൈലിയാകും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുക.

മറുതലയ്ക്കൽ ക്വിന്‍റൺ ഡി കോക്ക് കൂടി എത്തുന്നതോടെ മുംബൈയുടെ ഓപ്പണിങ് കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ചോപ്ര കരുതുന്നു. തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, വിൽ ജാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, നമൻ ദിർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് രോഹിത് നൽകുന്ന തുടക്കം നിർണ്ണായകമാകും. പിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള കളി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, പന്ത് കണ്ട് അടിച്ചകറ്റുന്ന രീതി തന്നെ മുംബൈ ബാറ്റിങ് നിര മൊത്തത്തിൽ പിന്തുടരണമെന്നാണ് ചോപ്രയുടെ ആഗ്രഹം.

Also Read: അനന്തപുരിയിൽ വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം; വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ഏകദിനം തിരുവനന്തപുരത്ത്

