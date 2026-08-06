നാട്ടുകാരെല്ലാം ടിവിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്..! ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലഭിച്ച ആ ഫോൺ സന്ദേശം, പ്രിയ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു
പരിശീലനത്തിനായി നാടുവിട്ട കുടുംബം, ലോക്ക്ഡൗണിലെ കഠിനാധ്വാനം; പ്രിയയുടെ കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണത്തിളക്കത്തിന് പിന്നിലെ ആരും കാണാത്ത കഥ.
Published : August 6, 2026 at 8:03 PM IST
ഭിവാനി: ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ്ങില് സ്വർണം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച പ്രിയ ഘാൻഘാസിന് ജന്മനാട്ടിൽ ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീകരണം. ഹരിയാന ഭിവാനിയിലെ ധനാന ഗ്രാമത്തിൽ പൂമാലകളും മേളതാളങ്ങളുമായി വൻ വിജയഘോഷയാത്രയാണ് താരത്തിനായി നാട്ടുകാർ ഒരുക്കിയത്. ആഗോള വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പെരുമ ഉയർത്തിയ ശേഷം ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രിയ, തന്റെ ഭാവി തന്ത്രങ്ങളും ഗെയിംസ് അനുഭവങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ചു.
വിജയ ഫോർമുലയായി മാറിയ ആ ഫോൺ കോൾ
ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഫോൺ കോളാണ് തന്നെ സ്വർണനേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രിയ വെളിപ്പെടുത്തി. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ എതിരാളിക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചുപോയ തനിക്ക് ആ വാക്കുകൾ നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെറുതല്ല.
'മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ സ്ക്രീൻ സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാവരും കളി തത്സമയം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും, കോടിക്കണക്കിന് ഭാരതീയരുടെയും എന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമവാസികളുടെയും പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും എനിക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമായി മാറി. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി രാജ്യത്തിനായി സ്വർണം നേടിയത്. ഈ വിജയം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി വീണ്ടും സ്വർണം നേടുക എന്നതാണ് എന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം."— പ്രിയ ഘാൻഘാസ് പറഞ്ഞു.
ഗെയിംസിലെ മത്സരങ്ങൾ കടുത്തതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയ ഓർക്കുന്നു. ലോകോത്തര താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത റിങ്ങിൽ കഠിനമായ പരിശീലന ക്യാമ്പും സ്വന്തം കഴിവിൻമേലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവുമാണ് ആഗോള വേദിയിൽ അഭിമാന നേട്ടം സമ്മാനിക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച തുടക്കം
ആതിഥേയ രാജ്യമായ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ബോക്സർക്കെതിരെയായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരം.സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ വൻ പിന്തുണയോടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു താരത്തിനെതിരെ റിങ്ങിലിറങ്ങുക എന്നത് വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ അട്ടഹാസങ്ങൾക്കിടയിലും കോച്ചുമാരുടെ നിരന്തരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും പ്രോത്സാഹനവും സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസവും തുണച്ചു. ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതോടെ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ റൗണ്ടുകളിലും എതിരാളികളെ ഏകപക്ഷീയമായി തറപറ്റിച്ച് താരം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയായിരുന്നു.
പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതപ്പാത
ഹരിയാനയിലെ ബോക്സിങ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഭിവാനി ജില്ലയിലെ ധനാന ഗ്രാമത്തിലാണ് പ്രിയയുടെ ജനനം. പിതാവ് മഹേന്ദ്ര ഘാൻഘാസ് ഒരു വ്യാപാരിയും അമ്മ വീട്ടമ്മയുമാണ്. ഒരു ചേച്ചിയും, ബോക്സര് കൂടിയായ നീരജ് എന്ന ജ്യേഷ്ഠനുമാണ് പ്രിയയ്ക്കുള്ളത്.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഗുസ്തിയോടും കായികരംഗത്തോടും കമ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ, ഇതിഹാസ താരം വിജേന്ദർ സിംഗ് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയ ശേഷമാണ് ബോക്സിംഗിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
വഴിത്തിരിവായ സായ് അക്കാദമി
കോവിഡ്-19 ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സാധാരണ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠനൊപ്പം ഗ്രാമത്തിലെ വഴികളിലൂടെ ഓടിയും ശാരീരികക്ഷമതാ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തുമാണ് പ്രിയ ഫോം നിലനിർത്തിയത്. മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 2022-ൽ പ്രിയയുടെ കുടുംബം ഭിവാനിയിലേക്ക് താമസം മാറി.
അവിടെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബോക്സിങ് അക്കാദമിയിൽ ചേർന്നത് പ്രിയയുടെ കരിയറിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായി. തുടർന്ന് 2023-ലെ യൂത്ത് വുമൺസ് നാഷണൽ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുകയും ടൂർണമെന്റിലെ 'ബെസ്റ്റ് ബോക്സര്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രാജ്യത്തെ മികച്ച കോച്ചുമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആധുനിക പരിശീലനമാണ് ഇപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
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