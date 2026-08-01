ഇന്ത്യൻ പഞ്ചിൽ വീണ് എതിരാളികൾ; ബോക്സിങ്ങില് പ്രീതിക്കും ജാസ്മിനും സ്വർണം
ബോക്സിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട സ്വർണം; പ്രീതിക്കും ജാസ്മിനും സുവർണ്ണ നേട്ടം.
Published : August 1, 2026 at 4:10 PM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട സുവർണ്ണ നേട്ടം. ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ പ്രീതിയും ജാസ്മിനും സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി. സ്കോട്ടിഷ് ഇവന്റ് കാമ്പസിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിലാണ് ഇരുവരും എതിരാളികളെ തകർത്തത്.
കനേഡിയൻ താരത്തെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി പ്രീതി
വനിതകളുടെ 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലിൽ കാനഡയുടെ എസ്.എസ്. ഡെൽഗാഡോയെയാണ് പ്രീതി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ബെൽ മുതൽ റിങ്ങിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ പ്രീതിക്ക്, അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരും മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലും 10-9 എന്ന സ്കോറിന് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതി (30-27). മത്സരത്തിനിടയിൽ കനേഡിയൻ താരത്തെ ഒരു തവണ നോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യാനും പ്രീതിക്ക് സാധിച്ചു.
𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐲!🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Preeti Pawar outshines Scarlett Savannah Delgado to clinch gold in the Women's 54kg Boxing Final, delivering India's first gold of Day 9️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026!🥊🔥#Glasgow2026 #Cheer4Bharat #SonySportsNetwork…
മികച്ച ഫൂട്ട്വർക്കും കൃത്യതയാർന്ന കോമ്പിനേഷനുകളുമായി പ്രീതി എതിരാളിക്ക് തിരിച്ചടിച്ചുവരാൻ ഒരവസരവും നൽകിയില്ല. ഈ വിജയം പ്രീതിയുടെ കരിയറിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.
തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ജാസ്മിനു സുവർണ്ണ തിളക്കം
മറ്റൊരു ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ, വനിതകളുടെ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിന്റെ താരം മൈക്കലാ വാൽഷിനെ തകർത്ത് ജാസ്മിന് രണ്ടാമത്തെ സ്വർണം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. തുടക്കം മുതൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ കളിച്ച ജാസ്മിന് തന്റെ മികച്ച നീക്കങ്ങളും കൃത്യതയാർന്ന പഞ്ചുകളും വിനിയോഗിച്ച് വാൽഷിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഒട്ടും സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളിച്ച ജാസ്മിന് എതിരാളിയുടെ ആക്രമണങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിച്ചു.
BREAKING:— India_AllSports (@India_AllSports) August 1, 2026
BOXING: JAISMINE LAMBORIA WINS GOLD MEDAL 🔥
Beats Michaela Walsh 5:0 in Final (57kg) at Glasgow Commonwealth Games. #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/ShqXvSWZvs
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