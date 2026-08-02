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കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്; പത്താം ദിനത്തില്‍ മെഡലുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടി ഇന്ത്യ

13 സ്വര്‍ണ്ണവും 17 സില്‍വറും 9 വെങ്കലവും അടക്കം 39 മെഡലുകളുള്ള ഇന്ത്യ മെഡല്‍ പട്ടികയില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി

COMMON WEALTH GAMES INDIA FOURTH PLACE IN MEDAL LIST AUSTRALIA FIRST GULWEER SINGH
In this image received on Aug. 2, 2026, members of the Indian boxing contingent pose for photographs after the boxing events at the 23rd Commonwealth Games (CWG), in Glasgow, Scotland (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 7:59 AM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിന്‍റെ പത്താം ദിനം ഇന്ത്യ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില് തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബോക്‌സര്‍മാരുടെ സംഭാവനയായ 10 മെഡലുകളടക്കം ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പെട്ടിയിലാക്കിയത് 16 മെഡലുകളാണ്. ഇതോടെ കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് മെഡല്‍ പട്ടികയിലും ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. 13 സ്വര്‍ണ്ണവും 17 സില്‍വറും 9 വെങ്കലവും അടക്കം 39 മെഡലുകളുള്ള ഇന്ത്യ മെഡല്‍ പട്ടികയില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, കാനഡ എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

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അത്ലറ്റിക്‌സില്‍ 5000 മീറ്ററില്‍ വെങ്കലം നേടിയ ഗുല്‍വീര്‍ സിങ്ങ് ഈ ഗെയിംസിലെ ഇരട്ട മെഡല്‍ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.നേരത്തേ 10000 മീറ്ററില്‍ സില്‍വര്‍ നേടിയ ഗുല്‍വീര്‍ ഇന്ന് 5000 മീറ്ററിലും മെഡല്‍ നേടിയതോടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. കെനിയയുടേയും ഓസ്ട്രേലിയയുടേയും താരങ്ങള്‍ ഗോള്‍ഡും സില്‍വറും സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ കെനിയന്‍ താരത്തോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടിയാണ് ഗുല്‍വീര്‍ സിങ്ങ് വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയത്.കേവലം നാല് മില്ലീ സെക്കന്‍റിന് കെനിയന്‍ താരത്തെ പിന്തള്ളിയാണ് ഗുല്‍വീര്‍ മെഡല്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്.

COMMON WEALTH GAMES INDIA FOURTH PLACE IN MEDAL LIST AUSTRALIA FIRST GULWEER SINGH
ഗുല്‍വീര്‍ സിങ്ങ് (IANS)

ബോക്‌സിങ്ങ് റിങ്ങില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്തത് ഏഴ് സ്വര്‍ണ്ണവും മൂന്ന് സില്‍വറുമാണ്.

80 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അങ്കുഷ് പങ്കല്‍ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയാണ് സ്വര്‍ണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒന്നാം റൗണ്ടില്‍ പിന്നിട്ടു നിന്ന ശേഷം രണ്ടാമത്തേയും മൂന്നാമത്തേയും റൗണ്ടില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരത്തെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയാണ് അങ്കുഷ് വിജയിയായത്.

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60 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സച്ചിന്‍ സിവാച്ചിന്‍റേതും സമാന പ്രകടനമായിരുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ പിന്നിട്ടു നിന്ന ശേഷം രണ്ടും മൂന്നും റൗണ്ടുകളിലെ പ്രകടനത്തോടെയാണ് സച്ചിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ലൊവ്ലീന ബോര്‍ഗോഹെയ്‌ന്‍ ഫൈനലില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി. 75 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ മല്‍സരിച്ച ലൊവ്ലീന ഓസ്ട്രേലിയന്‍ താരത്തിനെതിരെ പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നാം റൗണ്ടും മൂന്നാം റൗണ്ടും നഷ്‌ടമായി. അതോടെ ലൊവ്ലീന സില്‍വറിലൊതുങ്ങി.

വനിതകളുടെ 70 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ അരുന്ധതി ചൗധരിയും സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയാണ് മടങ്ങിയത്. മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലും കൃത്യമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയ അരുന്ധതി ഇംഗ്ലണ്ടുകാരിയായ എതിരാളിക്ക് ഒരവസരവും നല്‍കിയില്ല.

COMMON WEALTH GAMES INDIA FOURTH PLACE IN MEDAL LIST AUSTRALIA FIRST GULWEER SINGH
പ്രിയ ഘാന്‍ഘാസ് (PTI)

വനിതകളുടെ 60 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രിയ ഘാന്‍ഘാസ് ആണ് ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയെടുത്തത്. ഒന്നാം റൗണ്ട് നഷ്ടമായിട്ടും രണ്ടാമത്തേയും മൂന്നാമത്തേയും റൗണ്ടുകളില്‍ കനേഡിയന്‍ എതിരാളിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയാണ് പ്രിയ ജേതാവായത്.

വനിതകളുടെ 51 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ സാക്ഷി ചൗധരിയും ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി സ്വര്‍ണ്ണം നേടി. ഫൈനല്‍ പോരില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ താരത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ വിജയം.

TAGGED:

COMMON WEALTH GAMES INDIA
FOURTH PLACE IN MEDAL LIST
AUSTRALIA FIRST
GULWEER SINGH
INDIA BAGGED 16 MEDALS

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