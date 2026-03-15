50,000 കുട്ടികൾ കളിച്ചാലും താരങ്ങൾ കുറവ്; ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കോച്ച് ദീപക് സി എം
കോച്ചിംങ് രംഗത്ത് മാത്രം 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പുതിയ നിരത്ത് സ്വദേശിയായ ദീപക് സി എം. കോച്ചിങ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദീപക്.
Published : March 15, 2026 at 8:00 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിൽ വളരാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഫുട്ബോൾ കോച്ചും കോച്ചുമാരുടെ പരിശീലകനുമായ ദീപക് സി എം. ഒരുപാട് വർഷമായി ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു. എന്നാൽ കളിക്കാർ മാത്രമല്ല മൊത്തം സമൂഹം ഫുട്ബോളിനൊപ്പം നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളും രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് ദീപക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഫുട്ബോളിൽ മാത്രം മികവുള്ളവർ വളർന്നുവരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം. കളിയോടൊപ്പം പഠനത്തിലും പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണത്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏത് രക്ഷിതാവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തൻ്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്.
ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കും. പിന്നീട് ഏത് മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിൽ ആദ്യ പരിഗണനയും ജോലിക്കും പഠനത്തിനും തന്നെയായിരിക്കും.
എന്നാൽ ഒരു കായിക ഇനം പ്രത്യേകിച്ചും ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ടു വരുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള കോച്ചുമാരോ അസോസിയേഷനോ പുറത്തുള്ള സംഘടനകളോ വിചാരിച്ചാൽ ഈ രീതി മാറാതെ ഫുട്ബോളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ ആ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കണം. അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും ദീപക് സി എം പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകളുള്ളത്. 120 തിലേറെ സെൻ്ററുകൾ കോഴിക്കോട് ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള വലിയ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതെല്ലാം കുട്ടികൾ ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അതിനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയി ഏറ്റെടുക്കണം. നിലവിലെ രീതിയിൽ പോയാൽ നൂറിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും മികച്ചതായി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 50,000 കുട്ടികളെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ അവരിൽനിന്ന് ഒരു വർഷം അഞ്ചു കുട്ടികളെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മതി.
കോച്ച്മാർക്ക് ആണ് അതിൽ വലിയ പങ്കുള്ളത്. അവർ നേരായ രീതിയിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളിക്കാരെ കിട്ടും. ഒരു കഴിവുള്ള കുട്ടി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവകാശമല്ല പകരം ഒരു നാടിൻ്റെ സ്വത്താണ്. അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവർ മനസിലാക്കണം.
ടാലൻറ്റും പ്രതിഭയും എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് രക്ഷിതാക്കളും മനസിലാക്കണം. ടാലൻ്റുള്ള കുട്ടിയെ ഒരു പ്രതിഭയാക്കി മാറ്റാൻ നല്ല കോച്ചിന് കഴിയും. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഐ എം വിജയനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉദാഹരണമായി ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആവാം എൻജിനീയർ ആവാം. പക്ഷേ ടാലൻ്റുള്ള ഒരു പ്രതിഭ ഫുട്ബോളിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ കോടിയിൽ ഒന്നൊക്കെയേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ.
ജന്മനാ ഫുട്ബോളിനോട് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതൊരു പാഷൻ കൂടി ആവണം. അതിനൊപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് മികച്ച പിന്തുണയും കിട്ടണം. ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചാലും അവൻ എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും വേണം. അതിന് പിന്നാലെ നല്ല വഴികൾ കൂടി തുറന്നു കിട്ടിയാലെ ഒരു മികച്ച കളിക്കാരൻ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.
ലോകത്ത് ഫുട്ബോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലും വളരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് വളർച്ച എന്ന് മാത്രം. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്കുള്ള സെലക്ഷനിൽ പല പരാതികളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഴിവുള്ള ഒരു കളിക്കാരന് നേരിട്ട് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
സന്തോഷ് ട്രോഫി പോലുള്ള ഒരു ദേശീയ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കളിക്കാരന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് അവസരം ഉറപ്പാണ്. കേരളത്തിലടക്കം നിരവധി ടൂർണമെൻ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കളിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് അവസരം നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് ദീപക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
ഫുട്ബോൾ ജീവിതം
ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ വച്ചാണ് ഫുട്ബോളിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. ഫുട്ബോളിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ ക്യാമ്പിൽ വച്ച് മനസിലായി. വളരെ വൈകിയാണ് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
15 വർഷത്തോളം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലീഗിൽ കളിച്ചു. ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ്റെ പ്രീ സ്പോർട്സ് ക്ലബിനുവേണ്ടിയും 10 വർഷത്തോളം കളിച്ചു. പിന്നീട് കളി നിർത്തിയ സമയത്താണ് റഹ്മാൻ ഒരു ഫുൾടൈം കോച്ചിംഗ് സെൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായി ചുമതലയേറ്റു.
അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് (എൻഐഎസ്) കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിംങ് ഡിഗ്രി എടുത്തു. അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോച്ച് എന്ന നിലയിലെ തുടക്കം.
പിന്നാലെ പടിപടിയായി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഓരോ ലൈസൻസുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. നിലവിൽ എ ലൈസൻസ് പദവിയുള്ള കോച്ചാണ്. വരുന്ന ഏപ്രിലിൽ കോച്ചിംങ് രംഗത്ത് മാത്രം 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പുതിയ നിരത്ത് സ്വദേശിയായ ഈ പരിശീലകൻ.
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തി മികച്ച കോച്ചുമാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ജോലി. ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് പരിശീലകർ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കോച്ച്
ഈ തവണ നടന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു ദീപക്. എല്ലാ ദ്വീപിലും കൂടി 70,000 ത്തിലേറെ പേർ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും ഒരു സെലക്ഷൻ വിളിച്ചാൽ പോലും ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമേ രംഗത്ത് വരാറുള്ളൂ. അതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
എന്നാൽ അവരുടെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള പാഷൻ അതിശയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഫുട്ബോളിനോട് അവർക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയാണ്. സാങ്കേതികമായി അടക്കം വലിയ ക്വാളിറ്റികൾ ഇല്ലെങ്കിലും നന്നായി കളിക്കാൻ മിടുക്കുള്ളവരാണവർ. അതുകൊണ്ടാണ് 20 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയത്.
നേരത്തെ മൂന്നുവർഷം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കോച്ചായി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഈ തവണ വീണ്ടും ആ പദവിയിൽ എത്തിയത്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് വരവേറ്റത്. ആ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ ഫലം മത്സരത്തിലും കണ്ടു. വളരെ വർഷം സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗോവയെ സമനിലയിൽ തളച്ചു. ഈ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സർവീസിനോട് രണ്ടേ ഒന്നിന് പൊരുതി തോറ്റു. ഇതൊന്നും ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല. അത് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ്.
കോഴിക്കോട് വന്ന് ടർഫ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് തല മത്സരങ്ങളൊക്കെ ബംഗളുരുവിലായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടന്ന അസാമിലെ മൈതാനങ്ങൾ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. മികച്ച ടീം ആയിട്ടും കേരളം ആ മൈതാനങ്ങളിൽ വളരെ വിയർത്തു.
ഒരു ദേശീയ കോച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയ നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊച്ചുമാരുമായും കളിക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധമാണ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിശീലകൻ എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശീലകരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകർ
വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകർക്ക് ഉള്ളത്. അവർ കേരള ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കേരളം മോശം കളിച്ചാൽ എതിർ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരുമാണ്.
നല്ല കളി കളിക്കുന്ന ടീമിനെയും കളിക്കാരെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുകാർ. ലക്ഷദ്വീപ് ആദ്യമായി കോഴിക്കോട് സന്തോഷ്ട്രോഫി കളിച്ച സമയത്തും കാണികൾ തന്ന അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു.
അത് കളിക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടിട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും കോഴിക്കോട്ടെ കാണികൾ തിരിച്ചു വരും, അത് ഉറപ്പാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴിസിന് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായത് കോഴിക്കോടാണ്. അവർക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
