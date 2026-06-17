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"മെസിയോടുള്ള പ്രണയം വീണ്ടും പെയ്‌തിറങ്ങിയ രാവ്", ലോകകപ്പ് ആവേശം ഇടിവി ഭാരതിലേക്ക് പകർത്തി അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ

തന്ത്രങ്ങളും പ്രതിരോധക്കോട്ടകളും നിറഞ്ഞ ഒരു കളിയിൽ ലയണൽ മെസി എന്ന മാന്ത്രികൻ വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ചപ്പോൾ, ആ ആവേശം വാക്കുകളിലേക്ക് പകർത്തി വെക്കുകയാണ് പ്രശസ്‌ത കോച്ച് അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ....

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 11:42 AM IST

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അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ

കാൻസാസ് സിറ്റി: "വെറുമൊരു പന്തുകളിയല്ല ഫുട്ബോൾ, അതൊരു വികാരമാണ്, പ്രണയമാണ്. അമേരിക്കയിലെ കൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർജൻ്റീനയും അൽജീരിയയും നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ മെസിയുടെ മാസ്‌റ്റര്‍ ക്ലാസ് പ്രകടനം മൈതാനത്ത് പെയ്‌തിറങ്ങിയത് അത്തരമൊരു ഫുട്ബോൾ പ്രണയമായിരുന്നു. തന്ത്രങ്ങളും പ്രതിരോധക്കോട്ടകളും നിറഞ്ഞ ഒരു കളിയിൽ ലയണൽ മെസി എന്ന മാന്ത്രികൻ വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇഷ്‌ടം കൂടുകയാണ്, ഇത് നമ്മള്‍ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്" കൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അള്‍ജീരിയയ്‌ക്കെതിരെ ഫുട്‌ബോള്‍ രാജാവ് ലയണല്‍ മെസിയുടെ ഹാട്രിക് നേട്ടത്തോടെയുള്ള ക്ലാസ്‌ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണിത്...

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

അള്‍ജീരിയയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള അര്‍ജൻ്റീനിയൻ ടീമിൻ്റെ കളി മികവിനെ കുറിച്ചും മെസിയെന്ന മാന്ത്രികനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് ലെജാൻഡ്രോ ലിനോ വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു. തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ ഒരു ചെസ്സ് കളി പോലെയായിരുന്നു ആ മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. മെസിയുടെ ഒരു മാന്ത്രിക നീക്കത്തിനായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട്, പന്തടക്കത്തിലും സ്പേസ് കണ്ടെത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 4-4-2 ശൈലിയിലാണ് അർജൻ്റീന കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

മറുഭാഗത്ത്, അള്‍ജീരിയ തങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിരോധക്കോട്ട തീർത്തു. അർജൻ്റീനയുടെ അപകടകരമായ വൺ-ടു-വൺ പാസുകൾക്ക് സ്ഥലം നൽകാതിരിക്കാൻ ഹൈ-പ്രസ്സിംഗിന് മുതിരാതെ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ ശൈലിയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ പറഞ്ഞു.

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

കളി മാറ്റിയ വി.എ.ആർ നാടകങ്ങളും മെസിയുടെ ക്ളാസിക് ഗോളും

തുടർച്ചയായ വി.എ.ആർ ഇടപെടലുകളാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ താളം മാറ്റിയത്. ആദ്യം മെസി നേടിയ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ സെൻ്റീമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഓഫ്‌സൈഡ് വിധിക്കപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, അർജൻ്റീനയുടെ ഇടതു പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് അള്‍ജീരിയ വലകുലുക്കിയെങ്കിലും, അതും നേരിയ ഓഫ്‌സൈഡിൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.

ഈ ഞെട്ടൽ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായപ്പോൾ അള്‍ജീരിയയെ അത് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. സൈഡ് പാസുകൾ ഒഴിവാക്കി അർജൻ്റീന കൂടുതൽ വേഗതയോടെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ആ നിമിഷം എത്തിച്ചേർന്നു, മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച്, ഇടംകാലിലേക്ക് വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ്, തൻ്റെ കരിയറുടനീളം ലേബൽ ഒട്ടിച്ച ആ വിഖ്യാത 'ട്രേഡ്മാർക്ക്' ഷോട്ടിലൂടെ മെസി അർജൻ്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു (1-0).

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

ഗോൾ നേടിയ ശേഷം അർജൻ്റീന പിഴവ്‌ വരുത്താതെ അള്‍ജീരിയയെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കളി സമനിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും, ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ആ മാന്ത്രിക ഗോൾ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതായിരുന്നില്ലെന്നും അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

മെസി ഷോ; രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഹാട്രിക് തിളക്കം

രണ്ടാം പകുതിയിൽ അര്‍ജൻ്റീന സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം നേടി. മത്സരം കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഭയത്താൽ അള്‍ജീരിയ ഗോൾ മടക്കാൻ മുന്നോട്ട് കയറി കളിച്ചതോടെ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇടം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് മൈതാനത്ത് കണ്ടത് ലയണൽ മെസിയുടെ വൺ-മാൻ ഷോയായിരുന്നു! പ്രതിരോധപ്പൂട്ടുകൾ അഴിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി മെസി തൻ്റെ ഹൃദയം കവരുന്ന ഹാട്രിക് തികച്ചു. ഇതോടെ അർജൻ്റീന 3-0 ൻ്റെ അനായാസ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

ലോകത്തിൻ്റെ എഴുന്നേറ്റുനിന്നുള്ള ആദരവ്

വിജയം ഉറപ്പായതോടെ കോച്ച് സ്‌കലോണി ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാനും തയാറായി. മെസിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പതിനായിരങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരും എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് ആ മാന്ത്രികന് കൈയടിച്ചു.

MESSI GOALS ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS COACH ALEJANDRO LINO MESSI RECORDS
മെസി (IANS)

തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3-0 ൻ്റെ മികച്ച വിജയമാണ് അർജൻ്റീന സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും, ഈ ടൂർണമെൻ്റിലെ ആദ്യ വിജയം നൽകുന്ന ആശ്വാസവും മെസിയുടെ മുഖത്തെ ആ മനോഹരമായ ചിരിയും സമ്മാനിക്കുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഇതിലും മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം അർജൻ്റീനയ്ക്ക് ലഭിക്കാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അലെജാൻഡ്രോ നിര്‍ത്തി.

Also Read: മെസി കൊടുങ്കാറ്റ്, ഫുട്‌ബോള്‍ രാജാവിന് ഹാട്രിക്; അൾജീരിയയെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി അർജൻ്റീന

TAGGED:

MESSI GOALS
ARGENTINA VS ALGERIA MATCH ANALYSIS
COACH ALEJANDRO LINO
MESSI RECORDS
FIFA WORLD CUP 2026

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