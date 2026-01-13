ETV Bharat / sports

സാബി അലോണ്‍സോയെ പുറത്താക്കി; എൽ ക്ലാസിക്കോ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ റയലിനു പുതിയ കോച്ച്

അൽവാരോ അർബെലോവയാണ് ഇനി റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 10:57 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പടിയിറങ്ങി സാബി അലോൺസോ. സ്‌പാനിഷ് സൂപ്പര്‍ കപ്പ് 2026 ഫൈനലില്‍ ചിരവൈരികളായ ബാഴ്‌സലോണയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് സാബിയുടെ പുറത്താക്കല്‍.

'ക്ലബ്ബും സാബി അലോൺസോയും തമ്മിലുള്ള പരസ്‌പര ധാരണ പ്രകാരം, ഫസ്റ്റ് ടീം പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റയലിന്‍റെ ഇതിഹാസമായ സാബിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും മാഡ്രിഡ് ആരാധകരുടെയും സ്നേഹവും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. റയൽ മാഡ്രിഡ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീടായിരിക്കുമെന്ന് ക്ലബ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോ ഫൈനലിൽ റയൽ ബാഴ്‌സലോണയോട് 3-2 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.

2025 ജൂൺ 1 ന് ബയേർ ലെവർകുസനിൽ നിന്നാണ് സാബി റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ചുമതലയേറ്റത്. 2023-24 സീസണിൽ റയലിനെ ആഭ്യന്തര ഡബിളിലേക്ക് നയിച്ച അദ്ദേഹം യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫൈനലിലെത്തിച്ചു. റയൽ മാഡ്രിഡിലെ തന്‍റെ സീസണിൽ അലോൺസോ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് എത്തുകയും റയൽ കളിച്ച ആദ്യ 14 മത്സരങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ കാലയളവിലെ ഏക പരാജയം അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനോട് നേരിട്ട കനത്ത തോൽവിയായിരുന്നു.

നവംബർ 4 ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ലിവർപൂൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ അലോൺസോയുടെ ആദ്യകാല ആവേശം നിലച്ചു. തുടർന്നുള്ള എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചുള്ളൂ.

അലോൺസോയുടെ വിടവാങ്ങൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, റയൽ മാഡ്രിഡ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിൻഗാമിയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽവാരോ അർബെലോവയാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. 2025 ജൂൺ മുതൽ കാസ്റ്റില്ലയുടെ മാനേജരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അൽവാരോ, 2020 മുതൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ യൂത്ത് അക്കാദമിയിൽ കോച്ചിംഗ് കരിയര്‍ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു

2020-2021 സീസണിൽ ഇൻഫന്‍റില്‍ എ ടീമിനെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു. ലീഗ് കിരീടവും, 2021-2022 ൽ കേഡറ്റ് എ ടീമും, 2022 മുതൽ 2025 വരെ ജുവനൈൽ എ ടീമും നേടി. ജുവനൈൽ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ, 2022-2023 ൽ ട്രെബിൾ (ലീഗ്, കോപ്പ ഡെൽ റേ, ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ്) നേടി, 2024-2025 സീസണിൽ ലീഗ് കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി.

ഒരു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ യുഗങ്ങളിലൊന്നിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു അർബെലോവ. 2009 മുതൽ 2016 വരെ ക്ലബ്ബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അദ്ദേഹം 238 ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ, ലാ ലിഗ, രണ്ട് കോപ്പ ഡെൽ റേ ട്രോഫികൾ, ഒരു ക്ലബ് ലോകകപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രധാന ട്രോഫികൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്പെയിനിനൊപ്പം 56 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും 2008 ലും 2012 ലും യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടങ്ങൾക്കൊപ്പം 2010 ലോകകപ്പും നേടുകയും ചെയ്‌തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

