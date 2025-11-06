ETV Bharat / sports

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ബാഴ്‌സലോണയെ ഞെട്ടിച്ച് ബെല്‍ജിയം ക്ലബ് ബ്രുഗെ; ഡോർട്ട്മുണ്ടിനെ വീഴ്‌ത്തി സിറ്റി

ബാഴ്‌സയെ 3-3ന് സമനിലയിൽ തളച്ച് ക്ലബ് ബ്രുഗെ.

Club Brugge vs Barcelona
Club Brugge vs Barcelona (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 1:29 PM IST

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ബാഴ്‌സലോണയെ ഞെട്ടിച്ച് ബെല്‍ജിയം ക്ലബ് ബ്രുഗെ. ബ്രൂഗിന്‍റെ തട്ടകത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാഴ്‌സയെ 3-3 സമനിലയിൽ തളക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രുഗെ തകർത്തുകളിച്ച മത്സരത്തിൽ പണിപ്പെട്ടാണ് ബാഴ്‌സ തോൽവിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. നിക്കോളോ ട്രെസോൽഡി (ആറ്), കാർലോസ് ഫോർബ്‌സ് (17,63) എന്നിവരാണ് ബ്രുഗെയ്ക്കു വേണ്ടി വലകുലുക്കിയത്.

ബാഴ്‌സലോണയ്ക്കായി ഫെറാൻ ടോറസ് (എട്ട്), ലമിൻ യമാൽ (61) എന്നിവര്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 77–ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രുഗെ താരം ക്രിസ്റ്റോസ് സോലിസിന്‍റെ പിഴവിൽ സംഭവിച്ച സെൽഫ് ഗോളാണ് ബാഴ്‌സക്ക് തുണയായത്. ലമീൻ യമാലിന്‍റെ ഗോൾ ശ്രമം സോലിസിന്‍റെ തലയിൽതട്ടി വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ടുതവണ ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ ബാഴ്‌സലോണയുടെ പ്രതിരോധ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു.

21 വയസ്സും 231 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്കെതിരെ ഗോൾ നേടുകയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി കാർലോസ് ഫോർബ്‌സ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. 1998 സെപ്റ്റംബറിലെ ഡേവിഡ് ബെക്കാമിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. സമനിലയോടെ നിലവിൽ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജയവും ഒരു സമനിലയുമായി ഏഴ് പോയിന്‍റുമായി പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബാഴ്‌സ. ബ്രൂഗ് 22-ാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. 12 പോയിന്‍റ് വീതം നേടി ബയേണും ആഴ്‌സണലും ഇന്‍റര്‍ മിലാനുമാണ് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത്.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാലുഗോളുകൾക്കു പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫിൽ ഫോഡൻ (22,57) ഇരട്ടഗോളുമായി തിളങ്ങി, എർലിങ് ഹാളണ്ട് (29), റയാൻ ചെര്‍കി (90+1) എന്നിവര്‍ സിറ്റിക്കായി വല കുലുക്കി. 2023-24 സീസണിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ, എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി സിറ്റിക്കായി ഫോഡൻ ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്ന് പത്ത് ഗോളുകളാണ് നേടിപ്രീമിയർ ലീഗ് കളിക്കാരിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ താരത്തിന്‍റെ 20-ാമത്തെ ഗോളായിരുന്നു പിറന്നത്.

അതേസമയം അത്ലറ്റിക് ക്ലബിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടുഗോളിന് ന്യൂകാസിൽ തോൽപ്പിച്ചു. ബെൻഫിക്കയെ ഒരു ഗോളിന് ലെവർകൂസനും തോല്‍പ്പിച്ചു. ഇന്‍റര്‍ മിലാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ ക്ലബായ കൈരാറ്റിനെ 2-1 ന് വീഴ്‌ത്തി. അജാക്‌സിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് ഗാലറ്റാസറേയും കീഴടക്കി.

