സി.കെ നായിഡു ട്രോഫിയില് ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ കേരളം പൊരുതുന്നു; അഹ്മദ് ഇമ്രാന് അർധ സെഞ്ചുറി
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് തുടരുന്ന കേരളം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.
Published : January 24, 2026 at 7:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 23 വയസ്സില് താഴെയുള്ളവര്ക്കായുള്ള സി.കെ നായിഡു ട്രോഫിയില് ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ കേരളം പൊരുതുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് തുടരുന്ന കേരളം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസെന്ന നിലയിൽ. നിലവില് 155 റൺസിൻ്റെ ലീഡുണ്ട്. കേരളത്തിനായി അഹ്മദ് ഇമ്രാൻ അർധ സെഞ്ച്വറി നേടി. നേരത്തെ ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 174 റൺസിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.
രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 72 റൺസെന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിവസം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച കശ്മീരിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ശിവാൻഷ് ശർമ്മയും ഉദയ് പ്രതാപും ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 62 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 45 റൺസെടുത്ത ശിവാൻഷിനെ ജെ.എസ്. അനുരാജും 38 റൺസെടുത്ത ഉദയ് പ്രതാപിനെ ഷോൺ റോജറും പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ 174 റൺസിന് കശ്മീരിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു.
വെറും 42 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടീമിനു അവസാന എട്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ജെ.എസ്. അനുരാജ് നാലും, ഷോൺ റോജർ മൂന്നും, പവൻ രാജ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് കൃഷ്ണ നാരായണിനെയും (18), രോഹൻ നായരെയും (1) തുടക്കത്തിലേ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ വരുൺ നായനാരും അഹ്മദ് ഇമ്രാനും ചേർന്ന് 68 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Stumps on Day 1 in Trivandrum 🏏— KCA (@KCAcricket) January 23, 2026
Kerala post 165 in the first innings as J&K close the day at 70/2, trailing by 95 runs. pic.twitter.com/Eah2JFgJco
41 റൺസെടുത്ത വരുൺ പുറത്തായത് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. തുടർന്നെത്തിയ ഷോൺ റോജർ 10 റൺസുമായി മടങ്ങിയപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ അഭിജിത് പ്രവീൺ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. രണ്ടാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 68 റൺസോടെ അഹ്മദ് ഇമ്രാനും 15 റൺസോടെ മാനവ് കൃഷ്ണയുമാണ് ക്രീസിൽ. ജമ്മു കശ്മീരിന് വേണ്ടി സർവ്വാശിഷ് സിങ് മൂന്നും വിശാൽ കുമാർ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
കേരള ടീം - വരുൺ നായനാർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കൃഷ്ണനാരായൺ എ.പി., ആസിഫ് അലി, അക്ഷയ് എസ്.എസ്., ഷോൺ റോജർ, മാനവ് കൃഷ്ണ, പവൻ ശ്രീധർ, ഹൃഷികേശ് എൻ., അഭിറാം എസ്., പവൻ രാജ്, ആദിത്യ ബൈജു, കൈലാസ് ബി. നായർ, ജിഷ്ണു എ., രോഹൻ നായർ, അനുരാജ്. എസ്.
