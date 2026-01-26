സി.കെ നായിഡു ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനു തകര്പ്പന് ജയം; ജമ്മു കശ്മീരിനെ 88 റൺസിനു തോല്പ്പിച്ചു
Published : January 26, 2026 at 4:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 23 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കായുള്ള സി.കെ നായിഡു ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനു മിന്നും ജയം. ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരായ മത്സരത്തില് 88 റൺസിനാണ് കേരളത്തിന്റെ ജയം. വിജയലക്ഷ്യമായ 260 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ജമ്മു കശ്മീർ 171 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ലീഡ് വഴങ്ങിയ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നാണ് കേരളം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 142 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ അവസാന ദിവസം കളി തുടങ്ങിയ ജമ്മു കശ്മീരിന് അധികം നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. മധ്യനിര ബാറ്റർ റൈദ്ദാമിൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയം വൈകിപ്പിച്ചത്. 63 റൺസെടുത്ത റൈദ്ദാമിനെ പവൻ രാജ് റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയതോടെ കശ്മീരിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് 171 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. റൈദ്ദാം തന്നെയാണ് കശ്മീരിൻ്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
ഇന്നലെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ജമ്മു കശ്മീരിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടിപതറിയിരുന്നു. ഒൻപത് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഓപ്പണർമാരായ കമക്ഷ് ശർമ്മയുടെയും ബാസിത് നസീറിന്റേയും വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. തുടർന്നെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശിവാൻഷ് ശർമ്മയും ഉദയ് പ്രതാപും ചേർന്ന് 53 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ 22 റൺസെടുത്ത ശിവാൻഷ് ശർമ്മയെ ഷോൺ റോജർ പുറത്താക്കി. മറുവശത്ത് 53 റൺസുമായി നിലയുറപ്പിച്ച ഉദയ് പ്രതാപിനെ ജെ എസ് അനുരാജ് സ്വന്തം പന്തിൽ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കി. ആർണവ് ഗുപ്ത, ഫൈസാൻ അഹമ്മദ് എന്നിവര് കൂടി പുറത്തായതോടെ മത്സരം കേരളത്തിനു അനുകൂലമായി. ജെ.എസ്. അനുരാജ് നാലും പവൻ രാജ് മൂന്നും ഷോൺ റോജർ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
സി.കെ. നായിഡു ട്രോഫിയിൽ ഈ സീസണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. വിജയത്തോടെ 21 പോയിന്റുമായി കേരളം എ ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ മേഘാലയയും ഗോവയും ഝാർഖണ്ഡുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ. 30-ന് മേഘാലയയുമായാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത മത്സരം. സ്കോർ: കേരളം: ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 165, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - 268. ജമ്മു കശ്മീർ: ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 174, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - 171.
കേരള ടീം - വരുൺ നായനാർ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കൃഷ്ണനാരായൺ എ.പി., ആസിഫ് അലി, അക്ഷയ് എസ്.എസ്., ഷോൺ റോജർ, മാനവ് കൃഷ്ണ, പവൻ ശ്രീധർ, ഹൃഷികേശ് എൻ., അഭിറാം എസ്., പവൻ രാജ്, ആദിത്യ ബൈജു, കൈലാസ് ബി. നായർ, ജിഷ്ണു എ., രോഹൻ നായർ, അനുരാജ്. എസ്.
