'യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ്' ക്രിസ് ഗെയിൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ ബാറ്റ് വീശും; കെസിഎല് സീസണില് രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയുമായി അസറുദീന്
കെ സി എല്ലിൽ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാഴ്സിനെ തോൽപ്പിച്ച് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
Published : August 28, 2026 at 8:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ആവേശത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേറ്റാൻ ലോക ട്വൻ്റി -20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ താരം 'യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ്' ക്രിസ് ഗെയിൽ നാളെ (ശനി) തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (KCL) മത്സരങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റിങ് വിസ്മയം എത്തുന്നത്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് - തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ് ഗെയ്ലിൻ്റെ പ്രത്യേക ബാറ്റിങ് പ്രകടനം അരങ്ങേറുന്നത്.
മൈതാനത്തിൻ്റെ എട്ടു ദിക്കുകളിലേക്കും പന്തുകൾ അതിർത്തി കടത്തുന്ന ഗെയ്ലിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനും പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾക്കും നാളെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഗ്രൗണ്ടിലെ ഗെയിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽത്തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധയും വൻ പ്രചാരവും നേടിക്കൊടുക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, വെള്ളം, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ, പടക്കങ്ങൾ, സിഗരറ്റ്, ലൈറ്റർ, തീപ്പെട്ടികൾ, ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ, ബാഗ്, കുട, ഹെൽമറ്റ്, ക്യാമറ എന്നിവ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ അനുവദിക്കില്ല.
അസ്ഹറുദ്ദീൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൽ കാലിക്കറ്റിനെ തകർത്ത് ആലപ്പി
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ കാലിക്കറ്റ് ഉയർത്തിയ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടന്ന് ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്. ഇതോടെ ആലപ്പി പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 213 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആലപ്പി 19.3 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. സെഞ്ചുറിയുമായി ടീമിന് വിജയമൊരുക്കിയ അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റിന് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മലും വരുൺ നായനാരും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
അഭിജിത്ത് പ്രവീണിനെ ബൗണ്ടറി പായിച്ച് തുടങ്ങിയ വരുൺ, മറുവശത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. അഖിൽ ദേവിനെ സിക്സർ പറത്തി കളംനിറഞ്ഞ വരുണിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവിൽ വെറും ഒമ്പത് ഓവറിൽ കാലിക്കറ്റ് സ്കോർ നൂറ് കടന്നു. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 51 പന്തിൽ 96 റൺസാണ് സ്കോർബോർഡിൽ ചേർത്തത്. 28 പന്തിൽ സീസണിലെ തൻ്റെ ആദ്യ ഫിഫ്റ്റി തികച്ച വരുൺ, 36 പന്തിൽ ഒമ്പത് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 62 റൺസെടുത്താണ് ക്രീസ് വിട്ടത്. രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ 42 റൺസെടുത്തു. വരുൺ നൽകിയ മികച്ച അടിത്തറയിൽ നിന്നായിരുന്നു മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ അഖിൽ സ്കറിയയുടെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിംഗ്സ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ആലപ്പി ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ച അഖിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ചു. സിബിൻ ഗിരീഷും അഖിൽ ദേവും അഖിലിൻ്റെ ബാറ്റിംഗിൻ്റെ ചൂടറിഞ്ഞു
. ഇന്നിംഗ്സിലെ അവസാന ഓവറിലെ അവസാന നാല് പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സും ഒരു ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 22 റൺസാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. വെറും 38 പന്തിൽ നിന്ന് നാല് കൂറ്റൻ സിക്സിൻ്റെയും ഏഴ് ഫോറിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ 72 റൺസെടുത്ത അഖിലിൻ്റെ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗാണ് കാലിക്കറ്റിന് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
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മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആലപ്പിക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആകാശ് പിള്ളയുടെ (1) വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിക്കും (19) അധികം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനും അക്ഷയ് ടി.കെ.യും ചേർന്നാണ് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയത്. 49 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 82 റൺസാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 43 റൺസെടുത്ത അക്ഷയിനെ പുറത്താക്കി ഹരികൃഷ്ണനാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് അവസാനമിട്ടത്. തുടർന്നെത്തിയ കെ.എ. അരുണും അസ്ഹറുദ്ദീന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 15 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 67 റൺസായിരുന്നു ആലപ്പിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ അസറും അരുണും ചേർന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ റിപ്പിൾസ് വിജയവഴിയിലേക്ക് നീങ്ങി. വിജയത്തിന് 22 റൺസ് അകലെ 14 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 31 റൺസെടുത്ത അരുൺ പുറത്തായി. തുടർന്നെത്തിയ സിബിൻ ഗിരീഷിനെ വെറും കാഴ്ചക്കാരനാക്കി മൂന്ന് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ അസർ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 60 പന്തുകളിൽ അഞ്ച് ഫോറും പത്ത് സിക്സുമടക്കം 112 റൺസുമായി അസർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഈ സീസണിൽ അസ്ഹറുദ്ദീൻ്റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയാണിത്. ഇതോടെ ഒരു കെ.സി.എൽ സീസണിൽ രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായും അസ്ഹറുദ്ദീൻ മാറി. ആദ്യ സീസണിൽ സച്ചിൻ ബേബിയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച മറ്റൊരു താരം. കെ.സി.എല്ലിൽ 1000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടി മത്സരത്തിനിടെ അസറിനെ തേടിയെത്തി. കാലിക്കറ്റിനു വേണ്ടി ഹരികൃഷ്ണൻ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
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