ചാമ്പ്യന്മാരുടെ പോരാട്ടം കാണാൻ പോക്കറ്റ് കീറും; ചിന്നസ്വാമിയിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുതിക്കുന്നു

ഐപിഎൽ 2026: ആർസിബി - സൺറൈസേഴ്‌സ് പോരാട്ടത്തിന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 3,750 രൂപ മുതൽ.

Royal Challengers Bengaluru
File Photo: Royal Challengers Bengaluru (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 3:47 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ 2026 സീസണിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ആര്‍സിബി മാനേജ്‌മെന്‍റ് പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ടിക്കറ്റ് വില സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന പരാതി.

മാർച്ച് 28-ന് ബെംഗളൂരുവിലാണ് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ലീഗ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബി തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെയാണ് നേരിടുന്നത്. കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങുന്ന ആർസിബിയുടെ ആദ്യ മത്സരം നേരിൽ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ വർധനവ് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ

പ്രാരംഭ നിരക്ക്: സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 3,750 രൂപ മുതൽ 4,875 രൂപ വരെയാണ്.

ഉയർന്ന നിരക്ക്: പ്രീമിയം വിഭാഗങ്ങളിലെ ടിക്കറ്റ് വില 47,000 രൂപ മുതൽ 65,800 രൂപ വരെയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാറ്റിനം ലോഞ്ച്: ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം ലോഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 25,000 രൂപ മുതൽ 35,000 രൂപ വരെയാണ് വില. ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണം, ഷോപ്പിംഗ് സൗകര്യം, സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക പാത, ആഡംബര സീറ്റുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

കർശന സുരക്ഷയിൽ ചിന്നസ്വാമി

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ആർസിബിയുടെ കിരീടധാരണ ആഘോഷത്തിനിടെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 11 പേർ മരിക്കുകയും നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ ദാരുണ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കി, കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ കർണാടക മന്ത്രിസഭ ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരമായതിനാൽ ആരാധകരും അധികൃതരും ഒരുപോലെ ജാഗ്രതയിലാണ്.

ആരാധകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ:

ബുക്കിംഗ്: ആർസിബി ടീമിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് മാനേജ്‌മെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ചന്തയിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നീക്കം.

സൗജന്യ മെട്രോ യാത്ര: ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത, മത്സരദിവസം സാധുവായ മാച്ച് ടിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ളവർക്ക് ബെംഗളൂരു മെട്രോയിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം.

അതേസമയം ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ വൻ വർദ്ധനവിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്വന്തം ടീമിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ടിക്കറ്റുകൾ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

