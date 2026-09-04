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കിദംബി ശ്രീകാന്ത് ചൈന മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റു പുറത്തായി; ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ

ചൈന മാസ്റ്റേഴ്‌സ്: കിദംബി ശ്രീകാന്ത് ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റു പുറത്തായി; മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലെ മികച്ച മുന്നേറ്റം.

KIDAMBI SRIKANTH CHINA MASTERS CHINA MASTERS 2026 കിദംബി ശ്രീകാന്ത് SRIKANTH VS LEE CHEUK YIU
China Masters: Kidambi Srikanth Loses to Lee Cheuk Yiu in Quarter-Finals (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 12:45 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ചൈന മാസ്റ്റേഴ്‌സ് സൂപ്പർ 750 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കിദംബി ശ്രീകാന്തിന്‍റെ തകർപ്പൻ കുതിപ്പ് അവസാനിച്ചു. പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന്‍റെ ലീ ച്യുക് യുവിനോട് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് ശ്രീകാന്ത് പരാജയപ്പെട്ടത് (സ്കോർ: 21-16, 21-16). ഇതോടെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവശേഷിച്ച പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചു.

പോരാട്ടവീര്യം തുണച്ചില്ല

ആദ്യ ഗെയിമിൽ രണ്ട് പോയിന്‍റുകള്‍ നേടി ശ്രീകാന്ത് മികച്ച തുടക്കമിട്ടെങ്കിലും ലീ ച്യുക് യു കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആദ്യ ഗെയിമിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീകാന്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലീ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ശ്രീകാന്തിന് തിരിച്ചുവരാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 4-0 ന്‍റെ ലീഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം, പിന്നീട് തുടർച്ചയായി വരുത്തിയ നാല് അൺഫോഴ്‌സ്‌ഡ് എററുകളിലൂടെ ലീഡ് കൈവിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മികച്ച ലോങ് റാലികളിലൂടെയും സ്‌മാഷുകളിലൂടെയും ശ്രീകാന്ത് 15-14 ന് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് താരം ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ മത്സരം നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ശ്രീകാന്തിനെതിരെയുള്ള തന്‍റെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലീക്കായി. ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിലും ശ്രീകാന്തിനായിരുന്നു തോൽവി.

മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലെ മികച്ച പ്രകടനം

ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ സൂപ്പർ 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്‍റില്‍ ശ്രീകാന്ത് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണിത്. ഏറെ നാളായി ഫോം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ശ്രീകാന്തിന് ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ പ്രകടനം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.

ചൈന മാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലോക 21-ാം നമ്പർ താരം ചി യു-ജെനെ വെറും 35 മിനിറ്റിൽ ശ്രീകാന്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു (21-16, 21-15). തുടർന്ന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ലോക 9-ാം നമ്പർ താരം വിക്ടർ ലായിയെ അട്ടിമറിച്ചാണ് (21-18, 21-19) ശ്രീകാന്ത് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ വിക്ടർ ലായിയെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ ശ്രീകാന്ത് കിരീടം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും ക്വാർട്ടറിൽ ലീ ച്യുക് യു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

KIDAMBI SRIKANTH CHINA MASTERS
CHINA MASTERS 2026
കിദംബി ശ്രീകാന്ത്
SRIKANTH VS LEE CHEUK YIU
KIDAMBI SRIKANTH QUARTERFINAL

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