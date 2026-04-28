ഊബർ കപ്പ് 2026: കരുത്തരായ ചൈനയോട് പൊരുതി വീണ് ഇന്ത്യ; പി.വി സിന്ധുവിനും തോൽവി
Published : April 28, 2026 at 3:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഊബർ കപ്പ് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ ചൈനയോട് 0-5 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യ പുറത്തായത്. സൂപ്പർ താരം പി.വി സിന്ധുവിന്റെ തോൽവിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു.
പൊരുതി വീണ് സിന്ധു
ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം വാങ് സിയീയിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സിന്ധു മികച്ച പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ 16-21, 21-19, 19-21 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ തോൽവി. ആദ്യ സെറ്റിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 11-9 നും പിന്നീട് 14-10 നും മുന്നിലായിരുന്ന സിന്ധുവിനെ ചൈനീസ് താരം കൗശലപൂർവ്വം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ 18-16 ന് മുന്നിലെത്തിയ സിന്ധു ശക്തമായ സ്മാഷിലൂടെ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു.
മൂന്നാം സെറ്റിൽ 18-12 എന്ന നിലയിൽ സിന്ധു വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ആറ് പോയിന്റുകള് നേടിയ വാങ് സിയീയി സിന്ധുവിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും 21-19 ന് സെറ്റും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
മറ്റു മത്സരങ്ങൾ
സിന്ധുവിന്റെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഡബിൾസിൽ പ്രിയ കൊഞ്ചെങ്ബം - ശ്രുതി മിശ്ര സഖ്യം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ജോഡിയായ ലിയു ഷെങ് ഷു - താൻ നിങ് സഖ്യത്തോട് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടന്ന സിംഗിൾസിൽ ഇഷാറാണി ബറുവ ചൈനയുടെ ചെൻ യു ഫെയിനോട് തോറ്റതോടെ 3-0 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പുറത്തായി.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ - കവിപ്രിയ സെൽവം സഖ്യം ഷാങ് ഷുക്സിയാൻ - ലുവോ സുമിൻ സഖ്യത്തോട് ശക്തമായി പൊരുതിയാണ് (21-10, 12-21, 19-21) കീഴടങ്ങിയത്. അവസാന സിംഗിൾസിൽ ദേവിക സിഹാഗ് ചൈനയുടെ സു വെൻജിങ്ങിനെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും 21-19, 17-21, 10-21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് 3-2 ന് തോറ്റ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഉക്രെയ്നെ 4-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനക്കെതിരെ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ടീമിന് തിളങ്ങാനായില്ല.
