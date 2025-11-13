ETV Bharat / sports

ചെസ് ലോകകപ്പ്: അർജുൻ എറിഗൈസിയും പി ഹരികൃഷ്‌ണയും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ; ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ പുറത്തായി

ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ ഡുബോവിനോട് തോറ്റ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

Chess World Cup:
Chess World Cup (IANS)
Published : November 13, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
പനാജി(ഗോവ): ലോകകപ്പ് ചെസിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരങ്ങളായ അർജുൻ എറിഗൈസിയും പി ഹരികൃഷ്‌ണയും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. നാലാം റൗണ്ട് ടൈബ്രേക്കറിൽ ഹംഗറിയുടെ വെറ്ററൻ പീറ്റർ ലെക്കോയെയും സ്വീഡിഷ് താരം നിൽസ് ഗ്രാൻഡെലിയസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരുവരും 16-ാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത്. ടൈബ്രേക്കറിന്‍റെ ആദ്യ സെറ്റിൽ തന്നെ അർജുൻ ലെക്കോയെ 3-1ന് തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, ആദ്യ സെറ്റ് സമനിലയിലാക്കിയ ഹരികൃഷ്‌ണ രണ്ടാം സെറ്റ് നേടി 2.5-1.5 എന്ന സ്കോറിന് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ആർ പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തുല്യത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ ഡുബോവിനോട് തോറ്റ് ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അർജുന് അടുത്ത റൗണ്ട് നിർണായകമാണ്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ലെവോൺ ആരോണിയനെയാണ് താരം നേരിടുക. അതേസമയം, ജർമ്മൻ താരം ഫ്രെഡറിക് സ്വാൻ തന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയും അർമേനിയയുടെ ഷാന്‍റ് സർഗ്‌സ്യാനെ 2.5-1.5 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ലോക ചാമ്പ്യനായ ഡി ഗുകേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്വാൻ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

നാലാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ കളിയിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നാനന്ദ സമനില നേടിയത്. പിന്നാലെ വീണ്ടും കരുതലോടെ കൃത്യത കൈവിടാതെ കളിച്ചതോടെ 30 നീക്കങ്ങളിൽ സമനില പിറന്നു. അർജുനെതിരെ പീറ്റർ ലീക്കോ നിംസോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധമാണ് അവലംബിച്ചത്. കളി 36 നീക്കങ്ങളിൽ സമനിലയായി. നീൽസ് ഗ്രാൻഡിലിയസ് പിടിമുറുക്കിയെങ്കിലും കൃത്യതയോടെ കളിച്ച്, ഹരികൃഷ്‌ണയും സമനിലയിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഒരു നോക്കൗട്ട് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റായ ലോകകപ്പില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് താരങ്ങളായിരിക്കും 2026ല്‍ നടക്കുന്ന കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുക. ലോകചാമ്പ്യനായ ഡി.ഗുകേഷിനെ നേരിടാനുള്ള താരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റാണ് കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ്. നോർത്ത് ഗോവയിലുള്ള റിസോർട്ട് റിയോ ആണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ഫിഡെയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം മത്സരം കാണാം.

പരിപാടിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ

  • റൗണ്ട് 1- നവംബർ 1-3
  • റൗണ്ട് 2 - നവംബർ 4-6
  • റൗണ്ട് 3 - നവംബർ 7-9
  • റൗണ്ട് 4 - നവംബർ 11-13
  • റൗണ്ട് 5 - നവംബർ 14-16
  • ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ - നവംബർ 17-19
  • സെമിഫൈനലുകൾ - നവംബർ 21-23
  • ഫൈനൽസ് - നവംബർ 24-26
TAGGED:

FIDE WORLD CUP 2025
R PRAGGNANANDHAA BOWS OUT
CHESS WORLD CUP 2025
ചെസ് ലോകകപ്പ് 2025
ARJUN ERIGAISI AND P HARIKRISHNA

