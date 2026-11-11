ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ചെന്നൈ വേദിയാകും; ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നാലാം തവണ
ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സിന് വീണ്ടും ഇന്ത്യ ആതിഥേയർ; 2029-ൽ കായികമാമാങ്കം ചെന്നൈയിലേക്ക്.
Published : November 11, 2026 at 7:03 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2029 ലെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ചെന്നൈ വേദിയാകും. ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. മുൻപ് ന്യൂഡൽഹി, പൂനെ, ഭുവനേശ്വർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഈ വൻകര പോരാട്ടത്തിന് വേദിയായിട്ടുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷനാണ് ചെന്നൈയെ വേദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഗ്യാരന്റി കത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഇതെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. 'സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാരന്റി കത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി, 2029 ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയ്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷന് സന്തോഷമുണ്ട്," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2029 ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് തമിഴ്നാട് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ സി. ലത അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തമിഴ്നാട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രസന്റേഷനിൽ ചെന്നൈയിലെ മികച്ച കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നതായി ലത വ്യക്തമാക്കി.
"എസ്.ഡി.എ.ടി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി മേഘനാഥ റെഡ്ഡിയാണ് ഓൺലൈൻ പ്രസന്റേഷന് നടത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തി പരിചയമുള്ള നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും, നെഹ്റു 'ബി' ഗ്രൗണ്ടിലെ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്തുള്ള മികച്ച ഹോട്ടലുകളും അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പ്രധാന അത്ലറ്റിക്സ് ട്രാക്ക് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും," സി. ലത പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ അംഗം സി.കെ. വത്സൻ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പ്രധാന ട്രാക്കിലും പരിശീലന മൈതാനത്തിലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം.
"ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വത്സൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. വി.ഐ.പി ലോഞ്ചുകൾ ഒരുക്കാനും, സീറ്റിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും, എൽ.ഇ.ഡി സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കത്ത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനു അയക്കുക മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്," ലത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ഇതിനുമുമ്പ് 2017-ൽ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അവസാനമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് 1989-ൽ ന്യൂഡൽഹിയിലും 2013-ൽ പൂനെയിലും ഈ ടൂർണമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്.
വരും വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ വേദിയാകുന്നത്. 2027-ൽ ചണ്ഡീഗഢ് ഏഷ്യൻ റിലേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകും. തുടർന്ന് 2028-ൽ ഒഡീഷ ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും വേൾഡ് ഇൻഡോർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. കൂടാതെ 2028-ലെ അണ്ടർ-20 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയാകാൻ ഗുജറാത്തും രംഗത്തുണ്ട്.
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