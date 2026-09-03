ചെന്നൈയിൽ ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയും മോട്ടോർസ്പോർട്സ് ഹബ്ബും; മാസ്റ്റര് പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
ചെന്നൈയിൽ ലോകോത്തര ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയും മോട്ടോർസ്പോർട്സ് ഹബ്ബും പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്.
Published : September 3, 2026 at 1:15 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈയിൽ അത്യാധുനിക 'തമിഴ്നാട് ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയും' ഫോർമുല വൺ റേസുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 'മോട്ടോർസ്പോർട്സ് സിറ്റിയും' സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്. വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വൻകിട പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒളിമ്പിക് സിറ്റി നിർമ്മിക്കുക. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ അത്യാധുനിക സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, കായിക ഉപകരണങ്ങൾ, കായികതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഹൈ-പെർഫോമൻസ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റര്, സ്പോർട്സ് സയൻസ്, സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഗവേഷണ-ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, മികച്ച കായികതാരങ്ങൾക്കും പരിശീലകർക്കും താമസിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്ക് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനവും ശാസ്ത്രീയമായ പിന്തുണയും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ സംയോജിത സ്പോർട്സ് ഹബ്ബിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കായിക മേളകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും തമിഴ്നാടിനും കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാകും.
Speaking in the Assembly, Tamil Nadu CM Vijay says, "An Olympic city will be set up in Chennai. A motor sports city will also be set up in Chennai to host Formula 1 races. The talents of youth in motor sports will be identified, and training and racing opportunities will be… pic.twitter.com/iIRbReMTgy— ANI (@ANI) September 3, 2026
ഫോർമുല വൺ റേസിംഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ചെന്നൈ ഇനി അങ്കത്തട്ട്
മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് പ്രേമികൾക്ക് ആവേശം പകർന്നുകൊണ്ട്, ഫോർമുല 1 മുതൽ ഫോർമുല 4 വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര റേസിംഗ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക 'മോട്ടോർസ്പോർട്സ് സിറ്റി' കൂടി ചെന്നൈയിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫോർമുല വൺ റേസിംഗ് വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും.
2028-ഓടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഫോർമുല വൺ തിരികെ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം നിലവിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2028-ഓടെ മോട്ടോജിപിയും, വേൾഡ് റാലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും, ഒപ്പം 2030-ഓടെ ഫോർമുല വണ്ണും ഇന്ത്യയിൽ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് ഇന്ത്യയിലെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതും.
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