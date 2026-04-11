ഹാട്രിക് തോൽവി മാറ്റാൻ ഋതുരാജും സഞ്ജുവും; ചെന്നൈയിൽ ഡല്ഹിക്കെതിരെ ഇന്ന് പടയൊരുക്കം
ഐപിഎൽ 2026: ആദ്യ ജയം തേടി ചെന്നൈ ഇന്ന് ഡൽഹിയെ നേരിടും.
Published : April 11, 2026 at 2:19 PM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. ചെന്നൈയുടെ തട്ടകമായ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരമാണ് മത്സരം. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട സി.എസ്.കെ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യ വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്.
ഈ സീസണിൽ വളരെ മോശം തുടക്കമാണ് ചെന്നൈയുടേത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്, ആർ.സി.ബി എന്നിവരോട് തോറ്റ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ പരാജയവും ബൗളിംഗിൽ അൻഷുൽ കംബോജ് ഒഴികെയുള്ളവരുടെ നിഷ്പ്രഭമായ പ്രകടനവുമാണ് ടീമിനെ അലട്ടുന്നത്. 99 റൺസെടുത്ത സർഫറാസ് ഖാനും 5 വിക്കറ്റ് നേടിയ അൻഷുൽ കംബോജുമാണ് നിലവിൽ ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷകൾ.
മറുഭാഗത്ത്, മികച്ച ഫോമിലാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും ജയിച്ച അവർ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ലഖ്നൗവിനെയും മുംബൈയെയും തോൽപ്പിച്ച ഡൽഹി, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തിനോട് ഒരു റണ്ണിന് മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 160 റൺസെടുത്ത സമീർ റിസ്വിയും 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ലുങ്കി എൻഗിഡിയുമാണ് ഡൽഹിയുടെ കരുത്ത്.
നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും 31 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 19 തവണയും വിജയം ചെന്നൈക്കൊപ്പമായിരുന്നു. 12 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഡൽഹി ജയിച്ചത്. എന്നാൽ ചെപ്പോക്കിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ 8 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഡൽഹിക്ക് ജയിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ആ ഏക വിജയം കഴിഞ്ഞ സീസണിലായിരുന്നു എന്നത് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.
പിച്ച്, കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്
ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ച് സാധാരണയായി സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്തായി ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മത്സരദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും കടുത്ത ഹ്യൂമിഡിറ്റി (ഈർപ്പം) ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്തായിരിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾ
- ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് vs ടി. നടരാജൻ: നടരാജന്റെ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഋതുരാജ് പലപ്പോഴും പതറാറുണ്ട്. മൂന്ന് തവണയാണ് നടരാജൻ ചെന്നൈ നായകനെ പുറത്താക്കിയത്.
- പതും നിസ്സങ്ക vs മാറ്റ് ഹെൻറി: ഡൽഹി താരം നിസ്സങ്കയെ മൂന്ന് തവണ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റ് ഹെൻറി ഇന്നും വെല്ലുവിളിയായേക്കും.
മത്സരവിവരങ്ങൾ:
- മത്സര സമയം: ഏപ്രിൽ 11, രാത്രി 7:30-ന്.
- വേദി: എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം, ചെന്നൈ.
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും കളി തത്സമയം കാണാം.
ടീം അംഗങ്ങൾ:
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), എം.എസ്. ധോണി, ശിവം ദുബെ, സർഫറാസ് ഖാൻ, ആയുഷ് മാത്രെ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ, മാത്യു ഷോർട്ട്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, നൂർ അഹമ്മദ്, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അകീൽ ഹൊസൈൻ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, രാഹുൽ ചാഹർ, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ, മുകേഷ് ചൗധരി, അമൻ ഖാൻ, ഗുർജപ്നീത് സിംഗ്, സക്കറി ഫോക്സ്, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, കാർത്തിക് ശർമ്മ, പ്രശാന്ത് വീർ.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: അക്സര് പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് റാണ, അഭിഷേക് പോറൽ, അജയ് മണ്ഡൽ, അഷുതോഷ് ശർമ്മ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, കരുൺ നായർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മാധവ് തിവാരി, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, സമീർ റിസ്വി, ടി. നടരാജൻ, ത്രിപുരന വിജയ്, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, വിപ്രജ് നിഗം, മുകേഷ് കുമാർ, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ആക്വിബ് നബി, പതും നിസ്സങ്ക, ലുങ്കി എൻഗിഡി, സാഹിൽ പരീഖ്, പൃഥ്വി ഷാ, കൈൽ ജാമിസൺ.
