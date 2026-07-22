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ഗുകേഷിനെ പ്രാണേഷും അർജുനെ നിഹാലും വീഴ്ത്തി; ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സിൽ അട്ടിമറി പൂരം

ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ചെസ്സ്: ലോക ചാമ്പ്യൻ ഗുകേഷിന് വീണ്ടും തോൽവി, അർജുൻ എരിഗെയ്‌സിയെ അട്ടിമറിച്ച് നിഹാൽ സരിൻ.

Chennai Grand Masters 2026
Pranesh Stuns Gukesh, Nihal Sarin Defeats Arjun Erigaisi in Round 6 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 10:25 AM IST

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ചെന്നൈ: ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ നാലാം പതിപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറികൾ. ആറാം റൗണ്ടിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഡി. ഗുകേഷിനെ എം. പ്രാണേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, മലയാളി താരം നിഹാൽ സരിൻ കരുത്തനായ അർജുൻ എരിഗെയ്‌സിയെ അട്ടിമറിച്ചു.

വെസ്റ്റിൻ ചെന്നൈ വേളച്ചേരി ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഡി. ഗുകേഷ് വഴങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗുകേഷ് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും, കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ വന്ന പിഴവുകൾ പ്രാണേഷ് മുതലാക്കുകയായിരുന്നു. 39 നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രാണേഷ് ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Pranesh Stuns Gukesh, Nihal Sarin Defeats Arjun Erigaisi in Round 6
Nihal Sarin (ETV Bharat)

മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അർജുൻ എരിഗെയ്‌സിക്കെതിരെ നിഹാൽ സരിൻ നടത്തിയ തകർപ്പൻ 'റൂക്ക് സാക്രിഫൈസ്' കളി നിഹാലിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. തോൽവി ഉറപ്പായതോടെ 60 നീക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർജുൻ കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ ഗുകേഷിനെ തോൽപ്പിച്ച് സംയുക്ത മുന്നേറ്റം നടത്തിയ അർജുന് ഈ തോൽവി കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. അർജുൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, ആറാം റൗണ്ടിൽ നോദിർബെക് അബ്ദുസട്ടോറോവിനോട് സമനില വഴങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ അലിറേസ ഫിറൂസ്‌ജ 4 പോയിന്‍റോടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായി. 3.5 പോയിന്‍റുമായി അർജുനും അബ്ദുസട്ടോറോവും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

ടൂർണമെന്‍റില്‍ എട്ട് പ്രമുഖ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർമാരാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ സമ്മാനത്തുക. ഇനി രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ കിരീടപ്പോരാട്ടം കടുത്തതായിരിക്കുകയാണ്.

Pranesh Stuns Gukesh, Nihal Sarin Defeats Arjun Erigaisi in Round 6
GM Alireza Firouzja (ETV Bharat)

ആറാം റൗണ്ട് ഫലം

ആറാം റൗണ്ടിലെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഹാൻസ് നീമാൻ ദിമിത്രി ആൻഡ്രേകിനുമായും, നോദിർബെക് അബ്ദുസട്ടോറോവ് അലിറേസ ഫിറൂസ്ജയുമായും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ച മത്സരങ്ങളിൽ അർജുൻ എരിഗെയ്‌സിയെ നിഹാൽ സരിനും, ഡി ഗുകേഷിനെ എം പ്രാണേഷും പരാജയപ്പെടുത്തി. ആറാം റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അലിറേസ ഫിറൂസ്‌ജ 4 പോയിന്‍റോടെ ഒന്നാമതും, അർജുൻ എരിഗെയ്‌സി, നോദിർബെക് അബ്ദുസട്ടോറോവ് എന്നിവർ 3.5 പോയിന്‍റോടെ രണ്ടാമതും, ദിമിത്രി ആൻഡ്രേകിൻ, നിഹാൽ സരിൻ, എം പ്രാണേഷ് എന്നിവർ 3 പോയിന്‍റോടെ തൊട്ടുപിന്നിലുമുണ്ട്. ഹാൻസ് നീമാന് 2.5 പോയിന്‍റും ഗുകേഷിന് 1.5 പോയിന്‍റുമാണുള്ളത്.

നിർണായകമായ ഏഴാം റൗണ്ടിൽ ഡി ഗുകേഷ് ഹാൻസ് നീമാനുമായും, ആറാം റൗണ്ടിലെ വിജയികളായ നിഹാൽ സരിനും എം പ്രാണേഷും തമ്മിലും മാറ്റുരയ്ക്കും. മറ്റ് പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങളിൽ അലിറേസ ഫിറൂസ്‌ജ അർജുൻ എരിഗെയ്സിയെയും, ദിമിത്രി ആൻഡ്രേകിൻ നോദിർബെക് അബ്ദുസട്ടോറോവിനെയും നേരിടും.

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TAGGED:

ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 2026
PRANESH VS GUKESH
NIHAL SARIN VS ARJUN ERIGAISI
D GUKESH SECOND STRAIGHT LOSS
CHENNAI GRAND MASTERS 2026

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