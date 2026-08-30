ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ് ഇനി ബ്ലൂസ് നിരയിൽ; എമിലിയാനോ ചെൽസിയുടെ ഗോൾവല കാക്കും!
ചെൽസിയിൽ പുതിയ കാവൽക്കാരൻ; അർജന്റീനിയൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ് ഇനി ബ്ലൂസ് നിരയിൽ
Published : August 30, 2026 at 4:00 PM IST
ലണ്ടൻ: ട്രാൻസ്ഫര് ജാലകം അടയ്ക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വൻ അട്ടിമറി സൈനിങ്. ലോകകപ്പ് ജേതാവ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിനെ ചെൽസി സ്വന്തമാക്കി. ആസ്റ്റൺ വില്ലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട കരാറിലാണ് താരം ലണ്ടൻ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. വില്ലയിൽ ആറ് വർഷത്തെ വിജയകരമായ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് മാർട്ടിനെസിന്റെ ഈ വമ്പൻ മാറ്റം.
ചെൽസിയിൽ എത്തിയതിൽ സന്തോഷമെന്ന് എമി
ചെൽസി ജേഴ്സി അണിയാൻ കഴിയുന്നതിൽ താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം എമി മാർട്ടിനെസ് വ്യക്തമാക്കി. 'ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്. ചെൽസിയിലേക്ക് വരിക എന്നത് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ്, എത്രയും വേഗം ടീമിനൊപ്പം കളത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
2022-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ മെസ്സിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള പങ്കാണ് എമി മാർട്ടിനെസ് വഹിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫ്രാൻസിനെതിരായ ഫൈനലിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ താരം നടത്തിയ അവിശ്വസനീയമായ സേവുകൾ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചവയിലൊന്നാണ്.
Emi Martinez. ⚽️🧤 pic.twitter.com/PRy1D26JAe— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026
തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തന്റെ കരിയറിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് മാർട്ടിനെസ് കടന്നുപോയത്. 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലെ ബാലൺ ഡി ഓർ ചടങ്ങുകളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരവും താരം തുടർച്ചയായി സ്വന്തമാക്കി. ഈ വർഷം നടന്ന 2026 ലോകകപ്പിലും ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാർട്ടിനെസ് നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനിനോട് അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ആഴ്സണലിൽ നിന്ന് ആസ്റ്റൺ വില്ല വഴി ചെൽസിയിലേക്ക്
അർജന്റീനിയൻ ക്ലബ്ബായ ഇൻഡിപെൻഡിയെന്റയിലൂടെ തന്റെ കൗമാര കരിയർ ആരംഭിച്ച മാർട്ടിനെസ് 2010-ലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബായ ആഴ്സണലിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ താരം നിരവധി സീസണുകളിൽ ലോണടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിച്ചു. 2019/20 സീസണിൽ ആഴ്സണലിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറായി മാറിയ താരം ക്ലബ്ബിനെ എഫ്.എ കപ്പ് കിരീട വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
തുടർന്ന് ആസ്റ്റൺ വില്ലയിലേക്ക് മാറിയ മാർട്ടിനെസ് അവിടെ കരിയർ മാറ്റിമറിച്ചു. വില്ലയ്ക്കായി 213 മത്സരങ്ങളിൽ ഗ്ലൗസണിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബിനൊപ്പം യുവേഫ യൂറോപ്പ ലീഗ് കിരീടവും നേടി. ആസ്റ്റൺ വില്ലയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് 2021-ൽ അർജന്റീനയുടെ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്. അന്നുതതൽ ഇന്നുവരെ ടീമിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറായി താരം തുടരുകയാണ്. മാർട്ടിനെസിന്റെ വരവോടെ ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധനിരയ്ക്കും ഗോൾപോസ്റ്റിനും കൂടുതൽ കരുത്താകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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