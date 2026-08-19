കളിക്കളത്തിലെ പോരാട്ടമല്ല, കളി ബിസിനസ്സാണ്; ഇപിഎൽ ക്ലബ്ബുകളുടെ വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
ലിവർപൂളും ചെൽസിയും ശതകോടികളുടെ മൂല്യത്തിലേക്ക്; പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?
Published : August 19, 2026 at 4:02 PM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ വിപണി മൂല്യം സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള കോടീശ്വരന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് വൻതോതിൽ നിക്ഷേപവുമായി എത്തുന്നതാണ് പുതിയ വാർത്ത. ലിവർപൂൾ, ചെൽസി, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളുടെ വിപണി മൂല്യം നിലവിൽ കണക്കാക്കാനാവാത്ത വിധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
ജെഫ് ബെസോസിന്റെ വരവും ലിവർപൂളിന്റെ റെക്കോർഡ് മൂല്യവും
ഫെൻവേ സ്പോർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലിവർപൂൾ ക്ലബ്ബിന്റെ 38 ശതമാനം ഓഹരികൾ ആമസോൺ തലവൻ ജെഫ് ബെസോസും അമിത് ഭാട്ടിയയും ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യത്തിന് വിറ്റഴിച്ചതോടെയാണ് വിപണി ഞെട്ടിയത്. ഈ നിക്ഷേപത്തോടെ ലിവർപൂളിന്റെ ആകെ മൂല്യം 5.5 ബില്യൺ പൗണ്ടായി (ഏകദേശം 55,000 കോടിയിലധികം രൂപ) ഉയർന്നു. ഇത് 2024-ൽ സർ ജിം റാറ്റ്ക്ലിഫ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ 25% ഓഹരികൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ കണക്കാക്കിയ 4.3 ബില്യൺ പൗണ്ട് എന്ന റെക്കോർഡിനെയാണ് മറികടന്നത്.
മറുഭാഗത്ത്, ചെൽസിയുടെ സഹഉടമകളായ ടോഡ് ബോഹ്ലിയും മാർക്ക് വാൾട്ടറും തങ്ങളുടെ 12.8 ശതമാനം ഓഹരികൾ സഹ-ഉടമസ്ഥരായ ക്ലിയർലേക്ക് ക്യാപിറ്റലിന് വിൽക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ്. 5 ബില്യൺ പൗണ്ട് മൂല്യത്തിലാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. 2022-ൽ റോമൻ അബ്രമോവിച്ചിൽ നിന്ന് 2.3 ബില്യൺ പൗണ്ടിന് ക്ലബ്ബ് വാങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഈ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം. ഫോർബ്സ്, ഫുട്ബോൾ ബെഞ്ച്മാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഈ വിപണി വില.
വരുമാനം റെക്കോർഡിൽ, എങ്കിലും ക്ലബ്ബുകൾ നഷ്ടത്തിൽ?
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മാത്രം 3.1 ബില്യൺ പൗണ്ടാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ 20 ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കേന്ദ്രീകൃതമായി വിതരണം ചെയ്തത്. ലിവർപൂൾ പോലുള്ള വലിയ ക്ലബ്ബുകളുടെ വാണിജ്യ വരുമാനം മാത്രം 323 മില്യൺ പൗണ്ടിലെത്തി. റയൽ മാഡ്രിഡിനെപ്പോലെ പ്രതിവർഷം 1 ബില്യൺ പൗണ്ട് വരുമാനം നേടാനാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്നാൽ കൗതുകകരമായ വസ്തുത, ഈ മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളൊന്നും തന്നെ വലിയ ലാഭത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. വരുമാനം വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കളിക്കാരുടെ ട്രാൻസ്ഫർ തുകകളും അവരുടെ വൻതുക ശമ്പളവും കാരണം ഭൂരിഭാഗം ക്ലബ്ബുകളും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലാണ്.
പിന്നെന്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർ ഇത്രയധികം പണം ഒഴുക്കുന്നു?
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്:
ലഭ്യതക്കുറവ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്സലോണ, ബയേൺ മ്യൂണിക് തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകൾ ആരാധകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ അവ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ഓഹരികൾക്കായി വൻ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.
ആഗോള ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകൾ: അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വൻകിട ടെക്-പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകർ പ്രീമിയർ ലീഗിനെ ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള ഒന്നായാണ് കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംപ്രേക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റാൻ ഇനിയും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
2029 വരെയുള്ള ആഭ്യന്തര-അന്തർദ്ദേശീയ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണ കരാറുകളും, യുദ്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങളും ബാധിക്കാത്ത കായിക വിപണിയുടെ കരുത്തും ക്ലബ്ബുകളുടെ മൂല്യം വരും വർഷങ്ങളിലും ഉയരത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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