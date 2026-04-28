ബയേൺ vs പി.എസ്.ജി ക്ലാസിക് പോരാട്ടം: യൂറോപ്പിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഇന്ന് പാരീസിൽ
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ ബയേണും പി.എസ്.ജിയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.
Published : April 28, 2026 at 7:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ടീമുകളിലൊന്നായ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്നെ (പി.എസ്.ജി) നേരിടും. ബുണ്ടസ്ലിഗ കിരീടം ഇതിനോടകം ഉറപ്പിക്കുകയും ജർമ്മൻ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത ബയേൺ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കൂടി സ്വന്തമാക്കി 'ട്രെബിൾ' കിരീടനേട്ടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ക്വാർട്ടറിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ വീഴ്ത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജർമ്മൻ കരുത്തർ വരുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ 16 തവണയും ഈ രണ്ട് ടീമുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സമനില പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 9 ജയവുമായി ബയേൺ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഏഴ് ജയങ്ങളുമായി പി.എസ്.ജി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30 ന് ആരംഭിക്കും.
പി.എസ്.ജിയുടെ വെല്ലുവിളി
ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണിൽ ആറ് പോയിന്റ് ലീഡുമായി ഒന്നാമതുള്ള പി.എസ്.ജിയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ക്വാർട്ടറിൽ ലിവർപൂളിനെ തകർത്താണ് അവർ സെമിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ബയേണിനെതിരെയുള്ള അവരുടെ സമീപകാല റെക്കോർഡ് അത്ര ശുഭകരമല്ല. കഴിഞ്ഞ നാല് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ബയേണിനോട് പി.എസ്.ജി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ബയേണിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മകൾ പാരീസ് ടീമിന് കരുത്തേകും. ഇരു ടീമുകളും ഈ സീസണിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാത്രം 38 ഗോളുകൾ വീതം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഗോളുകൾ ഒഴുകുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം വിറ്റിഞ്ഞയുടെ പരിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാബിയൻ റൂയിസ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസമാണ്. പരിക്കേറ്റ ക്വെന്റിൻ എൻജാൻറു കളിക്കില്ല.
ഹാരി കെയ്ൻ - ബയേണിന്റെ ഗോൾ മെഷീൻ
ബയേണിന്റെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കരുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ഹാരി കെയ്നാണ്. ഈ സീസണിലെ 45 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 53 ഗോളുകളാണ് കെയ്ൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടരികിലാണെങ്കിലും, തന്റെ മുൻഗണന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ജർമ്മൻ കപ്പും നേടുന്നതിനാണെന്ന് കെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി. 'പി.എസ്.ജി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്, അവരെ നേരിടുക പ്രയാസകരമാണ്,' കെയ്ൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബയേണില് സെർജി ഗ്നാബ്രി, റാഫേൽ ഗ്വിറേറോ, സ്വെൻ ഉൾറിച്ച് എന്നിവർ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. കൗമാര താരം ലെന്നാർട്ട് കാൾ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.
പരിശീലകരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ
ബയേൺ പരിശീലകൻ വിൻസെന്റ് കൊമ്പനി പി.എസ്.ജിയെ 'ഏറ്റവും കടുത്ത വെല്ലുവിളി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ മൂന്ന് യെല്ലോ കാർഡുകൾ ലഭിച്ചതിനാൽ ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ കൊമ്പനിക്ക് ടച്ച് ലൈനിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല. അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലകൻ ആരോൺ ഡാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും ടീമിനെ നയിക്കുക.
പി.എസ്.ജി പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്വെ തന്റെ പ്രധാന താരങ്ങളായ ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ, ക്വിച്ച ക്വാറത്സഖേലിയ എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം നൽകിയാണ് അവസാന ലീഗ് മത്സരം കളിച്ചത്. കടുത്ത മത്സരക്രമത്തെ പി.എസ്.ജി താരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് എൻറിക്വെ പറഞ്ഞു.
