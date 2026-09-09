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കിരീടം നിലനിർത്താൻ പിഎസ്‌ജി ഇന്നിറങ്ങുന്നു; ബാഴ്‌സ, ലിവർപൂൾ, ആഴ്‌സണൽ വമ്പന്മാരും കളത്തിൽ

യൂറോപ്പിൽ വമ്പന്മാരുടെ പൂരം: പിഎസ്‌ജി, ബാഴ്‌സലോണ, ലിവർപൂൾ, ആഴ്‌സണൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാര്‍ കളത്തില്‍.

PSG VS SLOVAN BRATISLAVA LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലിവർപൂൾ VS അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്
Champions League (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 8:55 PM IST

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പാരീസ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കിരീടം നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്ൻ ഇന്ന് ആദ്യ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. ആറ് വമ്പൻ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന ഇന്ന് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ സ്ലൊവാൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയാണ് പിഎസ്‌ജിയുടെ എതിരാളികൾ. ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള 30 പേരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ കോച്ച് ലൂയിസ് എൻറിക്വെയുടെ കീഴിലുള്ള 10 കളിക്കാർ ഇടംപിടിച്ചതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പിഎസ്‌ജി ഇറങ്ങുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ആഴ്‌സണൽ നാപ്പോളിയുടെ തട്ടകത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ എട്ട് വിജയങ്ങളോടെ തോൽവി അറിയാതെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഏക ക്ലബ്ബായിരുന്നു ആഴ്‌സണൽ. പുതിയ സ്പാനിഷ് കോച്ച് അന്തോണി ഇരഓളയുടെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന ആറ് തവണത്തെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ലിവർപൂൾ ഇന്ന് അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ ലിവർപൂൾ 3-2 ന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

അഞ്ച് തവണത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്‌സലോണ ഇന്ന് ഹോം മാച്ചിൽ ഫെയനൂർദിനെ നേരിടും. മുൻ ബാഴ്‌സ താരം കൂടിയായ ജിയോവാനി വാൻ ബ്രോങ്ക്ഹോർസ്റ്റ് ആണ് ഫെയനൂർദിന്‍റെ പരിശീലകൻ. 2006-ൽ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ബാഴ്‌സയ്‌ക്കൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പരിശീലകനായി ക്യാമ്പ് നൗവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഇന്നത്തെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അരങ്ങേറ്റക്കാരായ നോർവേ ക്ലബ്ബ് വൈക്കിങ് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെയും, സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബൺ ഗലാറ്റസറേയെയും നേരിടും.

സ്ലൊവാൻ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയുടെ പരിശീലകനായ മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം യായ ടൂറെ ഇന്ന് ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറും. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്‍റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ പരിശീലകനെന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ യായ ടൂറെ സ്വന്തമാക്കും.

മറുഭാഗത്ത് അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് കോച്ച് ഡീഗോ സിമിയോണി ക്ലബ്ബിനൊപ്പമുള്ള തന്‍റെ തുടർച്ചയായ 14-ാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സീസണിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമിടുന്നത്. മുൻപ് 2020 മാർച്ചിൽ ലിവർപൂളിനെ അവരുടെ തട്ടകമായ ആൻഫീൽഡിൽ എക്‌സ്‌ട്രാ ടൈമിൽ 3-2 ന് അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രം അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.

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TAGGED:

PSG VS SLOVAN BRATISLAVA
LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
ലിവർപൂൾ VS അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്
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