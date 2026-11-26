ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ലിവർപൂളിനും ബാഴ്സയ്ക്കും തകർപ്പൻ ജയം; മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനും പിഎസ്ജിക്കും സമനില
യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടത്തിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറി: ബയേണിനെ വീഴ്ത്തി ലില്ലെ; യുണൈറ്റഡിനും പി.എസ്.ജിക്കും സമനില.
Published : November 26, 2026 at 1:01 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ലിവർപൂളിനും എഫ്.സി ബാഴ്സലോണയ്ക്കും മിന്നും ജയം. ക്ലബ് ബ്രൂഗിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ലിവർപൂൾ തകർത്തപ്പോൾ, സബാ എഫ്.കെയെ 4-1ന് ബാഴ്സ പരാജയപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും പി.എസ്.ജിയും സമനില വഴങ്ങിയപ്പോൾ കരുത്തരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് ലില്ലിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി.
ലിവർപൂൾ 3 - 0 ക്ലബ് ബ്രൂഗ്
അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളും ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിന്റെ ലോംഗ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുമാണ് ലിവർപൂളിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായിയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇസാക്ക് ലിവർപൂളിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ റിയോ എൻഗുമോഹ നൽകിയ പന്തിൽ നിന്ന് വിർട്സ് ലീഡ് ഉയർത്തി. അവസാന നിമിഷം ഗോൾകീപ്പർ അലിസൺ ബെക്കറിന്റെ ലോംഗ് ബോളിൽ നിന്ന് ഇസാക്ക് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി അൻഡോണി ഇറോളയുടെ സംഘം മികച്ച നിലയിലാണ്.
📈 "We need to go through the details and improve our standards." Mauricio reflects on his first week in charge following last night's #UCL draw 👇— Manchester United (@ManUtd) November 26, 2026
സ്പോർട്ടിംഗ് 2 - 2 മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
തന്റെ മുൻ ക്ലബ്ബായ സ്പോർട്ടിംഗിനെതിരെ ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടിയെങ്കിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. പരിശീലകൻ മൗറീസിയോ പോച്ചെറ്റീനോയ്ക്ക് കീഴിൽ ആദ്യ ജയം തേടിയിറങ്ങിയ യുണൈറ്റഡിനെ ലൂയിസ് സുവാരസിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് തടഞ്ഞത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ സുവാരസ് പെനാൽറ്റിയിലൂടെ സ്പോർട്ടിംഗിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയും പിന്നാലെ ഒരു ലോംഗ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെയും ബ്രൂണോ യുണൈറ്റഡിന് ലീഡ് നൽകി. എന്നാൽ ഗോൾകീപ്പർ സെന്നെ ലാമെൻസിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് സുവാരസ് സ്പോർട്ടിംഗിന് സമനില നേടിക്കൊടുത്തു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ യൂറി ടൈലമാൻസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി.
Where is your team after matchday 5 📊 #UCL https://t.co/vjZxWmZqjv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026
ബാഴ്സലോണ 4 - 1 സബാ എഫ്.കെ
ബാക്കുവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആന്റണി ഗോർഡന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ ബാഴ്സലോണ സബാ എഫ്.കെയെ 4-1ന് തകർത്തു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഴ്സയുടെ നാലാം ജയമാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയ സബായ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ബാഴ്സ ഗോൾമഴ പെയ്യിച്ചത്. ഗോർഡന്റെ ഇരട്ടഗോളുകൾക്ക് പുറമെ കരീം അഡെയെമി, ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് എന്നിവരും ബാഴ്സയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ജോയ്-ലാൻസ് മിക്കൽസാണ് സബായുടെ ആശ്വാസഗോൾ നേടിയത്.
പി.എസ്.ജി 2 - 2 റോമ
സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എ.എസ് റോമയോട് 2-2ന് സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും പി.എസ്.ജി തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്നു. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മരിയോ ഹെർമോസോയിലൂടെ റോമ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ, 31-ാം മിനിറ്റിൽ ഇല്യ സബാർണി പി.എസ്.ജിയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റികൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഉസ്മാമെ ഡെംബെലെയും (പി.എസ്.ജി) ഡോണിയൽ മാലനും (റോമ) മത്സരം സമനിലയിലാക്കി.
⏱️ 90+5’ - It's all over at the Parc. The points are shared tonight. 🔴🔵 #UCL 2️⃣-2️⃣ I #PSGRoma https://t.co/h8JJf969oY— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 25, 2026
മറ്റു പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ
- ലില്ലെ 2 - 1 ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്: ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം നാല് മിനിറ്റിനിടെ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളിലാണ് ലില്ലെ ബയേണിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. ഡയോട്ട് ഉപമെക്കാനോയുടെ ഗോളിൽ ബയേൺ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ അയാസെ യുഡയിലൂടെ ലില്ലെ സമനില പിടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ അലക്സാണ്ടർ പാവ്ലോവിച്ചിന്റെ സെൽഫ് ഗോൾ ബയേണിന്റെ തോൽവി പൂർത്തിയാക്കി.
- ഇന്റര് മിലാൻ 2 - 0 സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട്: പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസിന്റേയും പെറ്റാർ സുസിച്ചിന്റേയും ഗോളുകളിൽ മിലാൻ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ററിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (28) നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും മാർട്ടിനെസ് സ്വന്തമാക്കി.
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