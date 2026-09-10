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ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ പിഎസ്‌ജിയും ബാഴ്‌സയും തകര്‍ത്താടി; ലിവർപൂളിനും ആഴ്‌സണലിനും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം

യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: പിഎസ്‌ജി, ബാഴ്‌സലോണ ടീമുകൾക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ആഴ്‌സണലിനും ലിവർപൂളിനും വിജയത്തുടക്കം.

BARCELONA VS FEYENOORD LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID ARSENAL VS NAPOLI യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
Champions League: PSG and Barcelona Secure Big Wins; Arsenal and Liverpool Claim Opening Victories (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 10:34 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന പാരീസ് സെന്‍റ് ജെര്‍മെയ്‌ന് (പി.എസ്.ജി) തകർപ്പൻ തുടക്കം. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ബാഴ്‌സലോണ അഞ്ച് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ, ആഴ്‌സണൽ ഇറ്റലിയിൽ വിജയം നേടി. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെതിരെ പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ലിവർപൂളിന്‍റെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്.

തകർത്തുവാരി പി.എസ്.ജി

പി.എസ്.ജി.ക്കായി തന്‍റെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ഫെറാൻ ടോറസ് ഹാട്രിക് നേടിയതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് (6-1) മിന്നും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ നുനോ മെൻഡിസിന്‍റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ലഭിച്ച റീബൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെംബെലെയാണ് പി.എസ്.ജിയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്.

BARCELONA VS FEYENOORD LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID ARSENAL VS NAPOLI യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
Arsenal vs Napoli (AP)

തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡെംബെലെ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. പിന്നീട് ടോറസിന്‍റെ വകയായിരുന്നു ഗോളുകൾ. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി ടോറസ് ഹാട്രിക് തികച്ചു. സുലൈമാൻ കമാരയിലൂടെ എതിരാളികൾ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും, ഫാബിയൻ റൂയിസ് മത്സരത്തിലെ ആറാം ഗോൾ നേടി പി.എസ്.ജിയുടെ ഗോൾപട്ടിക തികച്ചു.

ബാഴ്‌സലോണയ്ക്കും വൻ ജയം

ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫെയ്‌നൂർദിനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-1) തകർത്ത് എഫ്.സി ബാഴ്‌സലോണയും കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. ബ്രസീലിയൻ ഫോർവേഡ് റഫീന്യ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി. കളിയുടെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ റഫീന്യ ബാഴ്‌സയെ മുന്നിലെത്തിക്കുയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയുടെ മധ്യത്തിൽ കരിം അഡെയേമി ടീമിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. റഫീന്യയുടെ രണ്ടാം ഗോളും ലാമിൻ യമാലിന്‍റെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളും ബാഴ്‌സയുടെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. ജോവോ കാൻസെലോയുടെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സെം സ്റ്റെയ്ൻ ഫെയ്‌നൂർദിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. എന്നാൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗബ്രിയേൽ ജീസസ്, യമാലിന്‍റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ബാഴ്‌സയുടെ അഞ്ചാം ഗോൾ നേടി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.

BARCELONA VS FEYENOORD LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID ARSENAL VS NAPOLI യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
Liverpool vs Atletico Madrid (AP)

ലിവർപൂളിന് തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്

അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) പരാജയപ്പെടുത്തി ലിവർപൂളും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കാമ്പെയ്‌ന് വിജയകരമായ തുടക്കം കുറിച്ചു. ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കോസ് ലൊറെന്‍റയിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ലിവർപൂൾ, ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായ്, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ വിജയത്തോടെ ആൻഡോണി ഇരഓളയുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ടീം പുതിയ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പോയിന്‍റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഓസ്ട്രിയൻ ക്ലബ്ബായ ലാസ്‌കുമായാണ് ലിവർപൂളിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം.

BARCELONA VS FEYENOORD LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID ARSENAL VS NAPOLI യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
Barcelona vs Feyenoord (AP)

ആഴ്‌സണലിന് കഷ്‌ടിച്ചുള്ള ജയം

മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ നാപ്പോളിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കി ആഴ്‌സണൽ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. 75-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് നേടിയ മനോഹരമായ ഗോളാണ് ടീമിനു വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ബുക്കായോ സാകയുടെ ഓവർഹെഡ് കിക്ക്, മൈക്കൽ മെറീനോയുടെ ഹെഡ്ഡർ എന്നിവ ആഴ്‌സണലിന് മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാനായില്ല. മറുവശത്ത് നാപ്പോളിയുടെ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌ൻ, മാറ്റിയോ പൊളിറ്റാനോ എന്നിവരുടെ ഗോളെന്നുറച്ച ഷോട്ടുകൾ ആഴ്‌സണൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് റായ മികച്ച രീതിയിൽ തടുത്തു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ആഴ്‌സണൽ, മികച്ചൊരു ടീം നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ഒഡെഗാർഡിന്‍റെ ഷോട്ടിലൂടെ വിജയഗോൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

BARCELONA VS FEYENOORD LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID ARSENAL VS NAPOLI യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
psg vs slovan bratislava (AP)

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TAGGED:

BARCELONA VS FEYENOORD
LIVERPOOL VS ATLETICO MADRID
ARSENAL VS NAPOLI
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
ബാഴ്‌സലോണ ഫെയ്‌നൂർദ് മത്സരം

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